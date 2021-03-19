SpeeDx擴增分銷網路

澳洲雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--SpeeDx已宣佈與一家新的分銷夥伴簽約，以進一步擴增客戶取得市場領先的SpeeDx ResistancePlus®和PlexPCR®檢測的管道。Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti將在土耳其全境分銷所有SpeeDx檢測。

SpeeDx銷售總監Warwick Need表示：「全世界對我們的關鍵檢測和技術的需求不斷增加。Neogen Diagnostik非常適合SpeeDx產品，我們期待與他們合作，讓土耳其各家實驗室有機會提供ResistancePlus檢測，並與他們的臨床工作者夥伴一起支持抗藥性指導下治療的應用。」

除了ResistancePlus GC* [同時偵測奈瑟氏淋病菌(GC)和ciprofloxacin感受性標記物]和ResistancePlus MG* [同時偵測生殖道黴漿菌和azithromycin抗藥性基因標記物]，SpeeDx性健康產品陣容還包括PlexPCR VHS* [單純皰疹病毒（1型和2型）、水痘帶狀皰疹和梅毒螺旋體（梅毒）多重檢測]和PlexPCR HSV-1&2, VZV。

SpeeDx還以新近推出的PlexPCR RespiVirus（呼吸道病毒檢測綜合套檢試劑盒）和即將推出的PlexPCR SARS-CoV-2檢測（用於可靠偵測所有目前已知流行變種病毒的雙標的COVID-19檢測試劑盒）來擴增其呼吸科產品陣容。今年還將推出呼吸道細菌感染檢測解決方案。

Neogen Diagnostik創辦人Abdulmecit Arikan在聲明中表示：「透過與SpeeDx簽訂的分銷協議，Neogen Diagnostik欣然向土耳其醫療保健鏈上從臨床工作者和實驗室專家到病患等所有利害關係者提供抗藥性指導下治療。這絕對具有醫療價值，在治療病患時可與抗生素的合理使用相輔相成。當臨床工作者為病患決定最適合的治療選項時，SpeeDx解決方案將成為真正的診斷工具。」

*僅在接受CE認證的地區有售，未在美國發售。

關於SpeeDx Pty Ltd

SpeeDx創立於2009年，是總部位於澳洲的私人企業，在倫敦和美國設有辦事處，經銷商遍佈全歐洲。SpeeDx專攻分子診斷解決方案，超越簡單的檢測，可提供改善病患管理的全面資訊。創新性即時聚合酶鏈反應(qPCR)技術驅動市場領先的多重偵測和引子策略。SpeeDx的產品陣容含有用於偵測感染性疾病病原體、性傳播感染(STI)、抗微生物抗藥性標記物的CE-IVD試劑盒。SpeeDx ResistancePlus檢測有助於抗藥性指導下治療，使執業醫生能夠做出明智的臨床決策，進而改善病患治療效果。

欲瞭解有關SpeeDx的更多資訊，請造訪：http://plexpcr.com。

關於Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti

Neogen Diagnostik是由分子生物學家Abdulmecit Arikan創建的醫療公司，Abdulmecit Arikan曾在首屈一指的跨國診斷試劑公司中擔任高階主管職務達18年，擁有20多年的企業經驗。Neogen Diagnostik致力於提供用於醫療保健診斷目的的先進技術，相信創新科技搭配價值型解決方案能消除分子診斷中的既有障礙。

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