SpeeDx扩增分销网点

澳大利亚悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--SpeeDx已宣布签约一家新的分销伙伴，以进一步扩增客户取得市场领先的SpeeDx ResistancePlus®和PlexPCR®检测的渠道。Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti将在土耳其全境分销所有SpeeDx检测。

SpeeDx销售总监Warwick Need表示：“全世界对我们的关键检测和技术的需求不断增加。Neogen Diagnostik非常适合SpeeDx产品，我们期待与他们合作，让土耳其各家实验室有机会提供ResistancePlus检测，并与他们的临床工作者伙伴一起支持耐药指导下治疗的应用。”

除了ResistancePlus GC* [同时检测淋病奈瑟氏球菌(GC)和环丙沙星敏感性标记物]和ResistancePlus MG* [同时检测生殖器支原体和阿奇霉素耐药基因标记物]，SpeeDx性健康产品阵容还包括PlexPCR VHS* [同时检测单纯疱疹病毒（1型和2型）、水痘带状疱疹和梅毒螺旋体（梅毒）]和PlexPCR HSV-1&2, VZV。

SpeeDx还通过新近推出的PlexPCR RespiVirus（呼吸道病毒检测综合套检试剂盒）和即将推出的PlexPCR SARS-CoV-2检测（用于可靠检出所有当前已知流行变异的双靶点COVID-19检测试剂盒）来扩增其呼吸科产品阵容。今年还将推出呼吸道细菌感染检测解决方案。

Neogen Diagnostik创始人Abdulmecit Arikan在声明中表示：“通过与SpeeDx签订的分销协议，Neogen Diagnostik欣然向土耳其医疗保健链上从临床工作者和实验室专家到患者等所有利益相关者提供耐药指导下治疗。这绝对具有医疗价值，在治疗患者时可与抗生素的合理使用相辅相成。当临床工作者为患者决定最适合的治疗选项时，SpeeDx解决方案将成为真正的诊断工具。”

*仅在接受CE认证的地区有售，未在美国发售。

关于SpeeDx Pty Ltd

SpeeDx创立于2009年，是一家总部位于澳大利亚的私营企业，在伦敦和美国设有办事处，经销商遍布全欧洲。SpeeDx专攻分子诊断解决方案，超越简单的检测，可提供改善患者处治的全面信息。创新性实时聚合酶链反应(qPCR)技术驱动市场领先的复合检测和引物策略。SpeeDx的产品阵容含用于检测感染性疾病病原体、性传播感染(STI)、抗微生物耐药标记物的CE-IVD试剂盒。SpeeDx ResistancePlus检测可实现耐药指导下治疗，通过赋能执业医生做出明智临床决策来改善患者转归。

欲了解有关SpeeDx的更多信息，请访问：http://plexpcr.com。

关于Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti

Neogen Diagnostik是由分子生物学家Abdulmecit Arikan创建的一家医疗公司，Abdulmecit Arikan曾在一家领先的跨国诊断试剂公司中担任高管职位达18年，拥有20多年的企业经验。Neogen Diagnostik致力于提供用于医疗保健诊断目的的先进技术，相信创新技术搭配基于价值的解决方案能消除分子诊断中的既有障碍。

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