Andersen Global går ind i Liechtenstein og udvider sin platform i Europa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin nuværende platform i den europæiske region og etablerer en tilstedeværelse i Liechtenstein med et samarbejdende firma, actus ag, som er baseret i Triesen.

actus ag, der blev grundlagt i 2016, tilbyder en række tjenester, herunder national og international skatterådgivning, skatteplanlægning på tværs af landegrænser og it-tjenester. Med speciale inden for skattelovgivning relateret til Liechtenstein, Tyskland og Østrig betjener virksomheden enkeltpersoner, familieejede kontorer, forretningsvirksomheder, private equity-firmaer samt blockchain- og fintech-virksomheder.

"Vores virksomheds succes er et resultat af vores teams evne til at tilpasse sig vores kunders skiftende behov", siger ledende partner Matthias Langer. "På kun få år er vores position på markedet vokset enormt på grund af vores evne til at tilbyde kunder de bedste tjenester i klassen gennem vores teams engagement inden for ledelse og teknologiske muligheder. Vores samarbejde med Andersen Global bringer vækst og giver os mulighed for problemfrit at give vores kunder ressourcerne i en global organisation uanset landegrænser".

Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz tilføjer "actus ag er et af Liechtensteins førende og mest innovative, uafhængige skattefirmaer. Teamets kundefokuserede og fremtidsorienterede tilgang driver deres dokumenterede evne til at tackle nye og komplekse udfordringer. Vores samarbejde tilføjer endnu et vigtigt dækningsområde til vores nuværende platform i Europa og giver os mulighed for at fortsætte med at betjene vores kunder på en problemfri måde globalt".

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 261 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.