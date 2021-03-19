高盛選擇穆迪ESG解決方案事業部主權氣候危害資料集

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--穆迪ESG解決方案事業部(Moody’s ESG Solutions Group)今天宣佈，高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)已選擇由穆迪附屬公司Four Twenty Seven提供支援的主權氣候風險評分，用於其ESG主權風險評估。該資料集提供關於全球人口、經濟和農業未來受到一系列實體氣候危害影響的詳細預測。

高溫、乾旱、海平面上升以及更多極端天氣事件等氣候因素的影響預計將會隨著時間而增加，高盛將使用該資料集來強化其專有的主權ESG架構。對氣候風險曝險的評估將與高盛投資團隊對各國適應實體風險能力的定性分析相結合。

高盛資產管理執行董事Prakriti Sofat表示：「主權債券是我們的固定收益投資組合中不可或缺的一部分，但內在的不確定性使得氣候變遷對各國的長期影響難以量化。利用該資料集將有助於我們評估這種不斷變化的風險，並將其反映在我們的投資決策中。」

去年12月推出的主權氣候風險評分是唯一已知可與各國的人口所在地、GDP（購買力平價）和農業地區的實體氣候風險曝險相匹配的資料集，其詳細指標包括暴露於每種氣候危害的百分比和總量。瞭解主權國家面臨的洪水、高溫脅迫、颶風和颱風、海平面上升、水分脅迫和野火等多重風險，可以為制定有針對性的風險管理策略提供依據。

穆迪ESG解決方案事業部穆迪氣候解決方案全球負責人Emilie Mazzacurati表示：「瞭解對實體氣候風險的曝險對於投資人和信貸機構來說至關重要，因為這樣才能為氣候風險定價，也有助於引導資金流向最需要適應性和韌性的領域。我們非常高興高盛選擇使用我們的新資料集來加強其對主權風險的ESG評估。」

關於穆迪ESG解決方案事業部

穆迪ESG解決方案事業部是穆迪公司(Moody's Corporation)的業務部門，服務全球對ESG和氣候洞察不斷成長的需求。該部門利用穆迪在ESG、氣候風險與永續金融領域的資料和專長，並與穆迪投資者服務(MIS)和穆迪分析(MA)保持一致，以提供全面的ESG與氣候風險解決方案綜合套件，其中包括ESG評分、分析、永續性評等和永續財務審閱者/驗證者服務。穆迪ESG解決方案事業部包括V.E和Four Twenty Seven，這兩家公司都是穆迪的附屬公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪穆迪ESG與氣候風險中心，網址為www.moodys.com/esg

關於高盛資產管理

高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)是高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc., NYSE:GS)的資產管理部門，截至2020年12月31日，高盛集團管理的資產逾1.9兆美元。高盛資產管理公司自1988年以來一直提供全權委託投資顧問服務，而且在全球所有主要的金融中心均擁有投資專業人士。公司為全球機構和個人客戶提供的投資策略涵蓋一系列廣泛的資產類別。高盛成立於1869年，是全球首屈一指的投資銀行、證券和投資管理公司，為包括企業、金融機構、政府和高淨值個人在內的眾多多元化客戶群提供廣泛的金融服務。

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