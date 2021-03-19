高盛选择穆迪ESG解决方案事业部主权气候危害数据集

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--穆迪ESG解决方案事业部(Moody’s ESG Solutions Group)今天宣布，高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)已选择由穆迪附属公司Four Twenty Seven提供支持的主权气候风险评分，用于其ESG主权风险评估。该数据集提供关于全球人口、经济和农业未来受到一系列自然气候危害影响的详细预测。

随着时间的推移，高温、干旱、海平面上升以及更多极端天气事件等气候因素的影响预计将会增加，高盛将使用该数据集作为对其专有的主权ESG框架的补充。对气候风险敞口的评估将与高盛投资团队对各国适应自然风险能力的定性分析相结合。

高盛资产管理执行董事Prakriti Sofat表示：“ 主权债券是我们的固定收益投资组合中不可或缺的一部分，但内在的不确定性使得气候变化对各国的长期影响难以量化。利用该数据集将有助于我们评估这种不断变化的风险，并将其反映在我们的投资决策中。”

去年12月发起的主权气候风险评分是唯一已知可与各国的人口所在地、GDP（购买力平价）和农业地区的自然气候风险敞口相匹配的数据集，其详细指标包括暴露于每种气候风险的百分比和总量。了解主权国家面临的洪水、高温胁迫、飓风和台风、海平面上升、水分胁迫和野火等多重风险，可以为制定有针对性的风险管理策略提供依据。

穆迪ESG解决方案事业部穆迪气候解决方案全球负责人Emilie Mazzacurati表示：“ 了解自然气候风险敞口对于投资者和信贷机构来说至关重要，因为这样才能为气候风险定价，也有助于引导资金流向最需要适应性和恢复力的领域。我们非常高兴高盛选择使用我们的新数据集来加强其对主权风险的ESG评估。”

关于穆迪ESG解决方案事业部

穆迪ESG解决方案事业部是穆迪公司(Moody's Corporation)的一个业务部门，服务于全球对ESG和气候洞察不断增长的需求。该部门利用穆迪在ESG、气候风险与可持续金融领域的数据和专长，并与穆迪投资者服务(MIS)和穆迪分析(MA)保持一致，以提供一个全面的ESG与气候风险解决方案综合套件，其中包括ESG评分、分析、可持续性评级和可持续财务审阅者/验证者服务。穆迪ESG解决方案事业部包括V.E和Four Twenty Seven，这两家公司都是穆迪的附属公司。如需了解更多信息，请访问穆迪ESG与气候风险中心，网址为www.moodys.com/esg

关于高盛资产管理

高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)是高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc., NYSE:GS)的资产管理部门，截至2020年12月31日，高盛集团管理着逾1.9万亿美元的资产。高盛资产管理公司自1988年以来一直提供全权委托投资咨询服务，而且在全球所有主要的金融中心均拥有投资专业人士。公司为全球机构和个人客户提供的投资策略涵盖一系列广泛的资产类别。高盛成立于1869年，是一家全球领先的投资银行、证券和投资管理公司，为包括企业、金融机构、政府和高净值个人在内的众多多元化客户群提供广泛的金融服务。

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