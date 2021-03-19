Velodyne Lidar展示先進雷射雷達技術如何改善行人安全

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國國家安全委員會的報告顯示，因為新冠疫情影響，美國去年整體駕車里程數下降了13%，但機動車所導致的死亡人數卻上升了8%。Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天展示了雷射雷達技術如何大幅改善行人自動緊急煞車(PAEB)系統，每年有可能挽救數千人的生命。

Velodyne新發布了一段影片，展示了其採用雷射雷達的實惠型PAEB解決方案在所有條件下都能展現出卓越的性能，與採用雷達和相機的系統相比具有決定性優勢。這一點在夜間尤其重要。根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的報告，80%的行人死亡事故發生在光線暗淡的情況下。

Velodyne的影片展示了驚人的測試結果，使用雷達和相機技術的高品質PAEB系統在所有六種夜間場景中都失敗了，而Velodyne PAEB解決方案在所有情況下都避免了碰撞。這些結果支持了NHTSA和美國汽車協會(AAA)進行的獨立測試，以確認使用雷達+相機技術的PAEB系統是否能夠在黑暗條件下充分保護行人安全。

Velodyne PAEB解決方案組合使用了名為Vella的專有軟體和Velodyne雷射雷達感測器。這些感測器可以輕鬆嵌入車輛周圍的各個地方，包括擋風玻璃後面。Vella軟體對雷射雷達資料進行解讀，以避免和減輕對移動和靜態物體的碰撞。憑藉預測碰撞監測，Vella將車輛的軌跡與其他道路使用者和物體進行比較，來識別和避免即將發生的碰撞場景。

Velodyne將與NHTSA及汽車安全領域的其他領導廠商分享該公司的PAEB測試方法和研究結果。NHTSA擁有一份更新其新車評估計畫(NCAP)的待決提案，打算增加包括PAEB在內的先進駕駛輔助系統(ADAS)功能。Velodyne非常支援NHTSA這份緊跟安全技術發展並且可以向消費者提供急需資訊的新車評估計畫。Velodyne期待NHTSA領導階層完成對此項措施的審查，並繼續徵求意見。

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「我們的PAEB測試計畫清楚地表明，主管機關和測試機構有必要將夜間條件納入PAEB評估規程。所有人，尤其是汽車製造商和司機，都希望PAEB等先進駕駛輔助系統能在各種光線環境下有效地發揮作用，特別是在行人死亡事故最多的夜晚。我們認為，Velodyne的雷射雷達資料和Vella處理軟體經過證明是有效的，可以投入使用，有可能每年能夠拯救數千名行人的生命。」

Velodyne PAEB測試方法

Velodyne PAEB測試是在夜間進行的，沒有街燈，環境照明低於1勒克斯，選用的是一家獨立的測試設施。參加測試的兩部車輛以每小時30英里的速度沿直線行駛。在測試過程中，兩部測試車輛的前照近光燈都是打開的。根據美國公路安全保險協會(IIHS)和歐盟新車安全評鑒協會(Euro NCAP)規定的測試規程，使用了固定的兒童和成人行人虛擬目標。

總共評估了六個場景，兩部車在各個場景中測試五次或直到車輛與目標碰撞三次為止，以儘量減少對目標和車輛的損害。對車輛進行評估的測試場景包括：車輛與成人50%重疊（測試車輛寬度的中間位置）；與成人25%重疊；與兒童50%重疊；與兒童25%重疊，與成人75%重疊，成人位於兒童10英尺的後方；成人位於駕駛員側的前角；以及倒地成人50%重疊。

搭載Velodyne雷射雷達PAEB系統（配備Velarray雷射雷達感測器）的車輛在所有測試場景的五次測試中成功地及時停車五次，均避免了碰撞。搭載使用雷達+相機技術PAEB系統的車輛在每個測試場景中均以失敗告終。

欲瞭解有關Velodyne PAEB測試的更多詳情，請查閱名為《改善黑暗夜間條件下行人自動緊急煞車(PAEB)系統》的白皮書。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：Velodyne或其客戶所須遵守的法律、法規或司法解釋的變化；新冠肺炎疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；與針對行人安全、交通阻塞和智慧城市應用的雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；Velodyne識別和整合收購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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