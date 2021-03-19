Velodyne Lidar展示先进激光雷达技术如何改善行人安全

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国国家安全委员会的报告显示，因为新冠疫情影响，美国上年整体驾车里程数下降了13%，但机动车所导致的死亡人数却上升了8%。Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天展示了激光雷达技术如何大幅改善行人自动紧急制动(PAEB)系统，每年有可能挽救数千人的生命。

Velodyne新发布了一段视频，展示了其基于激光雷达的实惠型PAEB解决方案在所有条件下都能展现出卓越的性能，与基于雷达和摄像头的系统相比具有决定性优势。这一点在夜间尤其重要。根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的报告，80%的行人死亡事故发生在光线暗淡的情况下。

Velodyne的视频展示了惊人的测试结果，使用雷达和摄像头技术的高质量PAEB系统在所有六种夜间场景中都失败了，而Velodyne PAEB解决方案在所有情况下都避免了碰撞。这些结果支持了NHTSA和美国汽车协会(AAA)进行的独立测试，以确认使用雷达+摄像头技术的PAEB系统是否能够在黑暗条件下充分保护行人安全。

Velodyne PAEB解决方案组合使用了名为Vella的专有软件和Velodyne激光雷达传感器。这些传感器可以轻松嵌入车辆周围的各个地方，包括挡风玻璃后面。Vella软件对激光雷达数据进行解读，以避免和减轻对移动和静态物体的碰撞。凭借预测碰撞监测，Vella将车辆的轨迹与其他道路使用者和物体进行比较，来识别和避免即将发生的碰撞场景。

Velodyne将与NHTSA及汽车安全领域的其他领导厂商分享该公司的PAEB测试方法和研究结果。NHTSA拥有一份更新其新车评估计划(NCAP)的待决提案，打算增加包括PAEB在内的先进驾驶辅助系统(ADAS)功能。Velodyne非常支持NHTSA这份紧跟安全技术发展并且可以向消费者提供急需信息的新车评估计划。Velodyne期待NHTSA领导层完成对此项措施的审查，并继续征求意见。

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“我们的PAEB测试计划清楚地表明，监管机构和测试机构有必要将夜间条件纳入PAEB评估规程。所有人，尤其是汽车制造商和司机，都希望PAEB等先进驾驶辅助系统能在各种光线环境下有效地发挥作用，特别是在行人死亡事故最多的夜晚。我们认为，Velodyne的激光雷达数据和Vella处理软件经过证明是有效的，可以投入使用，有可能每年能够拯救数千名行人的生命。”

Velodyne PAEB测试方法

Velodyne PAEB测试是在夜间进行的，没有街灯，环境照明低于1勒克斯，选用的是一家独立的测试设施。参加测试的两部车辆以每小时30英里的速度沿直线行驶。在测试过程中，两部测试车辆的前照近光灯都是打开的。根据美国公路安全保险协会(IIHS)和欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)规定的测试规程，使用了固定的儿童和成人行人虚拟目标。

总共评估了六个场景，两部车在各个场景中测试五次或直到车辆与目标碰撞三次为止，以尽量减少对目标和车辆的损害。对车辆进行评估的测试场景包括：车辆与成人50%重叠（测试车辆宽度的中间位置）；与成人25%重叠；与儿童50%重叠；与儿童25%重叠，与成人75%重叠，成人位于儿童10英尺的后方；成人位于驾驶员侧的前角；以及倒地成人50%重叠。

搭载Velodyne激光雷达PAEB系统（配有Velarray激光雷达传感器）的车辆在所有测试场景的五次测试中成功地及时停车五次，均避免了碰撞。搭载使用雷达+摄像头技术PAEB系统的车辆在每个测试场景中均以失败告终。

欲了解有关Velodyne PAEB测试的更多详情，请查阅名为“改善黑暗夜间条件下行人自动紧急制动(PAEB)系统”的白皮书。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：Velodyne或其客户所须遵守的法律、法规或司法解释的变化；新冠肺炎疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；与针对行人安全、交通阻塞和智慧城市应用的激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。