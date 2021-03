Velodyne Lidar demonstra como a tecnologia Lidar avançada pode melhorar a segurança de pedestres

A new Velodyne Lidar video illustrates how a lidar-based Pedestrian Automated Emergency Braking system can reduce pedestrian fatalities in all conditions. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Embora a direção geral tenha caído 13 por cento em milhas percorridas no ano passado devido à pandemia da COVID-19, as mortes por veículos motorizados aumentaram 8 por cento nos Estados Unidos, informou o Conselho de Segurança Nacional. A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) mostrou hoje como, com a tecnologia lidar, os sistemas de frenagem automatizada de emergência para pedestres (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) podem ser melhorados significativamente, com potencial para salvar milhares de vidas anualmente.

A Velodyne lançou um novo vídeo que mostra como sua acessível solução PAEB baseada em lidar oferece desempenho superior em todas as condições, uma vantagem decisiva sobre os sistemas baseados em radar + câmera. Isso é especialmente crítico à noite, com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) relatando que 80 por cento das mortes de pedestres ocorrem em condições de pouca luz.

O vídeo da Velodyne apresenta resultados de teste impressionantes, onde um sistema PAEB de alta classificação usando tecnologia baseada em radar + câmera falhou em todos os seis cenários noturnos, enquanto a solução Velodyne PAEB evitou um acidente em todas as situações. Esses resultados suportam testes independentes da NHTSA e da Associação Automobilística Americana (American Automobile Association, AAA) para confirmar se os sistemas PAEB que usam a tecnologia baseada em radar + câmera protegem adequadamente os pedestres em condições de escuridão.

A solução Velodyne PAEB combina software proprietário, chamado Vella, com os sensores lidar da Velodyne. Os sensores podem ser facilmente embutidos em uma variedade de lugares ao redor do veículo, incluindo atrás do pára-brisa. O software Vella interpreta dados lidar para evitar e mitigar colisões com objetos estáticos e em movimento. Por meio do monitoramento preditivo de colisão, o Vella compara a trajetória de um veículo com outros usuários da estrada e objetos para identificar e evitar cenários de colisão iminentes.

A Velodyne está compartilhando a metodologia e os resultados do teste PAEB da empresa com a NHTSA e outros líderes de segurança automotiva. NHTSA tem uma proposta pendente para atualizar seu New Car Assessment Program (NCAP), adicionando recursos de sistema avançado de assistência ao motorista (Advanced Driver Assistance System, ADAS), incluindo PAEB, para o NCAP. A Velodyne apoia bastante o plano NCAP da NHTSA para acompanhar a evolução das tecnologias de segurança e fornecer informações muito necessárias aos consumidores, e espera que a liderança da NHTSA conclua a revisão desta medida e prossiga com seu pedido de comentário.

“Nossa iniciativa de teste PAEB demonstra claramente a necessidade de agências regulatórias e organizações de testes incluírem as condições noturnas em seus protocolos de avaliação PAEB”, disse Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. “Todos, especialmente os fabricantes de automóveis e motoristas, esperam que o ADAS, como o PAEB, tenha um desempenho eficaz em uma ampla variedade de situações de iluminação, especialmente à noite, quando ocorre a maioria das mortes de pedestres. Acreditamos que os dados lidar da Velodyne e o software de processamento Vella se mostraram eficazes e prontos para implementação, com potencial para salvar a vida de milhares de pedestres anualmente”.

Metodologia de teste Velodyne PAEB

Os testes do Velodyne PAEB foram realizados à noite, sem iluminação pública, com iluminação ambiente inferior a 1 lux em uma instalação de teste independente. Os dois veículos no teste estavam dirigindo a 30 mph em uma pista reta. Cada um dos veículos de teste teve seus faróis médios acesos durante os testes. Foram usados ​​como alvos manequins de pedestres fixos para crianças e adultos, compatíveis com os protocolos de testes prescritos pelo Instituto de Seguros para Segurança Rodoviária (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) e Euro NCAP.

Seis cenários foram avaliados com ambos os veículos testados em cada cenário cinco vezes, ou até que o veículo colidisse com o alvo três vezes, para minimizar os danos aos alvos e veículos. Os cenários em que os veículos foram avaliados estavam cruzando adultos em sobreposição de 50 por cento (no centro da largura do veículo de teste); cruzando adulto com sobreposição de 25 por cento; cruzando criança com sobreposição de 50 por cento; cruzando criança a 25 por cento, adulto a 75 por cento, 10 pés atrás da criança; cruzando adulto no canto do lado do motorista e adulto caído com sobreposição de 50 por cento.

O veículo com sistema PAEB baseado em lidar da Velodyne, equipado com um sensor Velarray lidar, parou com sucesso a tempo de evitar um acidente em cinco das cinco vezes para cada cenário testado. O veículo equipado com sistema PAEB usando tecnologia baseada em radar + câmera falhou em todos os cenários testados.

Detalhes adicionais sobre os testes do Velodyne PAEB podem ser encontrados em um informe técnico, chamado “Melhorando a frenagem automática de emergência para pedestres (PAEB) no escuro, em condições noturnas.”

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

