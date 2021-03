Andersen Global wchodzi na rynek Liechtensteinu i rozszerza swoją platformę w Europie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Rozszerzając swoją dotychczasową platformę w regionie europejskim, Andersen Global zaznacza obecność w Liechtensteinie dzięki kancelarii współpracującej actus ag z siedzibą w Triesen.

Założona w 2016 roku actus ag oferuje szereg usług obejmujących krajowe i międzynarodowe doradztwo podatkowe, transgraniczne planowanie podatkowe oraz usługi IT. Dzięki specjalizacji w zakresie prawa podatkowego Liechtensteinu, Niemiec i Austrii kancelaria obsługuje osoby fizyczne, podmioty typu family office, przedsiębiorstwa, podmioty private equity oraz firmy z branży blockchain i fintech.

"Sukces naszej kancelarii jest wynikiem zdolności naszego zespołu do dostosowania się do zmieniających się potrzeb naszych klientów – powiedział wspólnik zarządzający Matthias Langer. - W ciągu zaledwie kilku lat nasza pozycja na rynku ogromnie wzrosła ze względu na naszą zdolność do dostarczania klientom najlepszych w swojej klasie usług dzięki zaangażowaniu naszego zespołu w zarządzanie oraz potędze technologii. Nasza współpraca z Andersen Global przynosi wzrost i pozwala nam na bezproblemowe dostarczanie naszym klientom zasobów globalnej organizacji bez względu na granice".

Prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Mark Vorsatz dodał: "actus ag jest jedną z czołowych i najbardziej innowacyjnych niezależnych kancelarii podatkowych w Liechtensteinie. Skupione na kliencie i przyszłościowe podejście zespołu pozwala na podejmowanie nowych i złożonych wyzwań. Nasza współpraca dodaje kolejny kluczowy obszar zasięgu do dotychczasowej platformy stowarzyszenia w Europie i pozwala nam na dalszą płynną obsługę naszych klientów na całym świecie".

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 7 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w przeszło 261 lokalizacjach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.