AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Paris: VMX) (Euronext Paris: VMX), de leider in het voeden van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag de sponsoring aangekondigd van Team 7 AM en The Goose House, een van de snelst groeiende esports en gaming gemeenschappen in het VK. De aankondiging volgt op het recente nieuws van het bedrijf dat het werd benoemd tot officiële partner van ESL Premiership, een van de meest verwachte toernooicompetities van ‘s werelds grootste esports-bedrijf. Het engagement bouwt ook voort op de strategie van Verimatrix om een belangrijke speler te zijn bij het veiligstellen van inkomsten uit live sport en om nieuwe direct-to-consumer OTT-modellen te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.