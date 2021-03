BIOCORP et Diabeloop annoncent un accord de co-développement dans la gestion personnalisée du diabète

ISSOIRE, France & GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé et Diabeloop, jeune entreprise, pionnière en intelligence artificielle thérapeutique avec des solutions personnalisées et automatisées pour la gestion du traitement du diabète annoncent ce jour un accord de collaboration. Cette collaboration vise à unir l’expertise des deux sociétés, pour offrir de nouvelles options de traitements simples et personnalisées aux personnes qui vivent avec un diabète.

Diabeloop a développé des systèmes de délivrance automatisée d’insuline dédiés aux pompes à insuline comprenant un algorithme auto-apprenant hébergé dans un terminal et connecté à un capteur de glucose en continu (CGM) et à une pompe à insuline. L’intelligence artificielle développée par Diabeloop analyse les données relatives à la glycémie, calcule la dose d’insuline optimale à administrer et commande la délivrance.

De son côté, BIOCORP a développé et commercialise Mallya, le capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline, premier de sa catégorie à recevoir le marquage dispositif médical CE (classe IIb). Compatible avec tous les stylos injecteurs jetables, il permet un suivi fiable des doses sélectionnées pour injection et offre aux patients diabétiques une meilleure observance de leur traitement.

Grâce à cet accord et l’intégration de Mallya à l’environnement technologique de Diabeloop, les patients utilisateurs de stylos à insuline pourront bénéficier d’un environnement unique, simple d’utilisation et personnalisé afin d’améliorer leur qualité de soins quotidiens et leur qualité de vie.

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a commenté : “Nous sommes très heureux d’unir nos capacités de R&D avec l’ambition commune d’améliorer la qualité de soins des patients diabétiques. La plateforme technologique développée par Diabeloop dans le domaine des pompes à insuline, qui reproduit le fonctionnement du pancréas grâce à l’IA, dispose d’un réel potentiel sur le marché des stylos à insuline. Les insulino-dépendants, utilisateurs de ces stylos, sont effectivement à la recherche de services digitaux toujours plus riches en informations et conseils pour une meilleure observance de leurs prises d’insuline “.

Marc Julien , co-CEO de Diabeloop, a ajouté : “Nous nous réjouissons de cet accord avec Biocorp, partenaire d’une grande expertise. Cette collaboration ouvre de nouvelles possibilités d’apporter la technologie interopérable de Diabeloop, simple et personnalisée, aux personnes qui vivent avec un diabète et utilisent les stylos pour réaliser leurs multiples injections d’insuline chaque jour“.

Rappelons que le marché des stylos injecteurs d’insuline jetables est estimé à plus de 9 milliards de dollars d’ici à 2022 au sein des 10 principaux marchés (États-Unis, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Japon, Chine, Inde et Brésil)1

Sources :

1Global Diabetes Disposable Insulin Pen Market Report: Country Outlook, Analysis, Size, Share and Forecast 2017 – 2022 - WiseGuyReports

À PROPOS DE DIABELOOP

La mission de Diabeloop : soulager les personnes vivant avec un diabète de décisions thérapeutiques quotidiennes et alléger leur lourde charge mentale.

Issue d'un projet de recherche médicale, Diabeloop est créée en 2015 par le Dr Guillaume Charpentier, aujourd'hui directeur médical et Erik Huneker, co-dirigeant avec Marc Julien depuis 2016. Cette équipe dirigeante complémentaire est associée à un réseau de partenaires solides, tels que le CEA- Leti lié à Diabeloop au sein d'un laboratoire de recherche commun et le CERITD (Centre d’Etudes et de Recherches pour l’Intensification du Traitement du Diabète).

En 2018, le premier dispositif médical de Diabeloop pour la gestion automatisée du diabète, a obtenu le marquage CE, suivi de sa solution pour la gestion du diabète de type 1 très instable en 2020.

Un deuxième tour de financement, à hauteur de 31 millions d'euros, a été conclu en novembre 2019 afin d'accélérer le déploiement commercial international et soutenir un programme de recherche ambitieux.

La société est accompagnée par plusieurs investisseurs et groupes industriels du domaine de la santé notamment CERITD, Aliad, Cemag Invest, Sofimac Innovation, Supernova Invest, Kreaxi, Crédit Agricole, Odyssée Venture, Agiradom, ainsi que des business angels.

Aujourd'hui, Diabeloop rassemble les personnalités, la passion et les compétences de près de 100 collaborateurs qui œuvrent quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 70 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).