A agência Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atualiza as diretrizes e materiais para a lavagem das mãos

Now more than ever, proper hand hygiene is of critical importance. The CDC calls proper hand hygiene a “do-it-yourself vaccine”—and recently clarified their hand washing recommendation to include hand dryers. Watch this explainer video to learn more.

EAST LONGMEADOW, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A agência Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças) atualizou recentemente as diretrizes para a lavagem das mãos com a padronização da linguagem e atualização dos recursos visuais. Embora os secadores de mão sempre tenham sido recomendados pela organização, a linguagem em torno do tópico de secagem das mãos era inconsistente em todos os setores da indústria e materiais. Agora, com as últimas atualizações, a posição do CDC é inequivocamente clara: os secadores de mãos são uma solução para a secagem das mãos considerada apropriada.

O CDC compartilhou que “ Os germes se espalham mais facilmente quando as mãos estão úmidas” e recomenda a secagem minuciosa das mãos com toalhas limpas ou secadores de mãos para reduzir a probabilidade de transferência dos germes e o espalhamento de vírus, como o da COVID-19. A robusta biblioteca de materiais para higiene das mãos da organização agora demonstra visualmente as toalhas e secadores como meios para concluir a secagem higiênica das mãos em mídias que apoiam a campanha Stop Germs! Wash Your Hands (Pare os Germes! Lave suas mãos), incluindo folhas informativas, pôsteres e outras mídias para download. Além disso, as Perguntas frequentes (FAQs) sobre a secagem de mãos e as diretrizes do CDC para reabertura das indústrias, incluindo escolas, mencionam especificamente os secadores de mãos entre os suprimentos recomendados para se ter à disposição.

“ A secagem das mãos é uma etapa essencial da higiene apropriada das mãos, mas não recebeu a mesma atenção da mídia que a lavagem de mãos em toda a pandemia”, compartilhou William Gagnon, vice-presidente de marketing e vendas na Excel Dryer. “ Pergunte a maioria das pessoas por quanto tempo lavam as mãos e provavelmente responderão em torno de "20 segundos" ou o "tempo que leva para cantar Feliz Aniversário duas vezes" . Eu não acredito que percebem o quanto é importante secar as mãos para o processo e tenho esperança que os materiais atualizados ajudarão a diminuir a confusão e, por sua vez, a disseminação do vírus.”

A linha de secadores de mãos sem contato, ativados por sensor da Excel Dryer é considerada, há muito tempo, confiável para a higienização das mãos por lojas de varejo, aeroportos, restaurantes, escolhas e universidades, estádios e arenas, hospitais e clínicas, complexos de segurança pública e qualquer instalação comercial com banheiros para o público e/ou funcionários.

As diretrizes atualizadas do CDC oferecem tranquilidade aos gerentes de instalações e membros do público que irão interagir com os secadores de mãos, quando estes locais reabrirem.

“ Encorajamos os formuladores de políticas, proprietários, operadores e quaisquer tomadores de decisão ou empresas responsáveis por instalações comerciais a consultar os recursos de higiene atualizados do CDC, quando as diretrizes de reabertura forem formuladas”, acrescentou Gagnon. “ Em alguns casos, estas diretrizes precisarão ser atualizadas para corrigir as orientações incorretas no uso dos secadores de mãos. O CDC esclareceu muito bem este ponto: os secadores de mãos são recomendados.”

Para rever as recomendações de lavagem das mãos do CDC, visite cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html. Para saber mais sobre as soluções higiênicas de secagem de mãos da Excel Dryer, acesse: exceldryer.com.

Sobre a Excel Dryer, Inc.

A Excel Dryer fabrica os melhores secadores de mãos produzidos na América há mais de 50 anos. A empresa de propriedade e operação familiar revolucionou o setor com a invenção do secador de mãos XLERATOR® , que criou a categoria de secador de mãos de alta velocidade com economia de energia, além de estabelecer um novo padrão de desempenho, confiabilidade e satisfação do cliente. A Excel Dryer se orgulha de oferecer o melhor serviço ao cliente e de fabricar produtos higiênicos, econômicos e sustentáveis em que as pessoas podem confiar. Com disponibilidade para ser distribuído no mundo inteiro, os produtos Excel Dryer podem ser adquiridos através de uma rede estabelecida de representantes de vendas, que contabiliza mais de 5.000 distribuidores em todo o mundo. Saiba mais sobre a Excel Dryer em exceldryer.com.

