Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies mettent à jour leurs directives et leur documentation sur le lavage des mains

The CDC supports hand dryers for hand hygiene. (Graphic: Business Wire)

Now more than ever, proper hand hygiene is of critical importance. The CDC calls proper hand hygiene a “do-it-yourself vaccine”—and recently clarified their hand washing recommendation to include hand dryers. Watch this explainer video to learn more.

EAST LONGMEADOW, Massachusetts, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ont récemment mis à jour les directives relatives au lavage des mains, en normalisant leur formulation et en actualisant les visuels. Si l’organisation a toujours recommandé l’usage des sèche-mains, la formulation des textes traitant de ce sujet manquait de cohérence d’un secteur et d’un document à l’autre. Désormais, grâce aux dernières mises à jour, la position des CDC est parfaitement claire: l’organisation recommande le sèche-mains comme solution de séchage des mains.

Les CDC soulignent que « les agents pathogènes se propagent plus facilement quand les mains sont humides» et recommandent de les sécher minutieusement avec des serviettes propres ou un sèche-mains afin de réduire le transfert d’agents pathogènes et la propagation de virus comme le Covid-19. La vaste médiathèque de l’organisations dédiée à l’hygiène des mains présente maintenant des visuels décrivant tant les serviettes que les sèche-mains comme des ressources sur le séchage hygiénique des mains ajouter au matériel soutenant la campagne "Stop Germs! Wash Your Hands" (Arrêtez les microbes! Lavez-vous les mains), ainsi que des fiches d’information, des affiches et autres ressources téléchargeables. En outre, les FAQ des CDC sur le séchage des mains et sur les directives en matière de réouverture des différents secteurs industriels et des écoles font expressément référence aux sèche-mains parmi les équipements qu’il est recommandé d’avoir à disposition.

« Bien que le séchage des mains soit une étape essentielle d’une bonne hygiène des mains, il n’a pas reçu autant d’attention que le lavage des mains tout au long de la pandémie, a déclaré William Gagnon, vice-président Marketing et Ventes d’Excel Dryer. Si vous demandez aux gens combien de temps doit durer le lavage des mains, la plupart d’entre eux répondront probablement "20 secondes" ou "le temps qu’il faut pour chanter deux fois: Joyeux anniversaire!" Je pense qu’ils ne réalisent pas à quel point le séchage est important dans le processus du lavage des mains et j’espère que les documents mis à jour contribueront à mettre fin à la confusion et, par conséquent, à freiner la propagation du virus.»

Depuis longtemps, la gamme de sèche-mains sans contact activés par capteurs d’Excel Dryer est plébiscitée par les commerces de détail, aéroports, restaurants, écoles et universités, stades et salles de sport, hôpitaux et établissements de soins, locaux judiciaires et de police et tout local commercial comportant des toilettes pour le public et/ou les employés pour assurer la bonne hygiène des mains.

Grâce aux directives mises à jour des CDC, les gestionnaires de locaux recevant du public et le public lui-même pourront interagir en toute tranquillité avec des sèche-mains lorsque ces sites rouvriront.

« Nous invitons tous les décideurs, propriétaires, exploitants et toutes les organisations responsables de locaux commerciaux à consulter la documentation mise à jour des CDC en matière d’hygiène lorsqu’il s’agira de formuler des directives de réouverture, a ajouté M. Gagnon. Dans certains cas, ces directives devront être actualisées afin de rectifier les instructions incorrectes sur l’utilisation des sèche-mains. Les CDC l’ont souligné clairement: les sèche-mains sont vivement recommandés.»

Pour consulter les recommandations des CDC sur le lavage des mains, visiter le site cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html. Pour plus d’informations sur les solutions hygiéniques de séchage des mains proposées par Excel Dryer, visiter: exceldryer.com.

À propos d’Excel Dryer, Inc.

Depuis plus de 50 ans, Excel Dryer fabrique les meilleurs sèche-mains produits aux États-Unis. En inventant le sèche-mains breveté XLERATOR® , l’entreprise familiale a révolutionné le secteur et créé une nouvelle catégorie de sèche-mains éco-énergétiques à haute vitesse qui a établi une nouvelle référence en matière de performance, de fiabilité et de satisfaction de la clientèle. Excel Dryer est fier d’offrir le meilleur service client et de fabriquer des produits d’hygiène rentables et durables sur lesquels les gens peuvent compter. Disponibles partout dans le monde, les produits Excel Dryer sont commercialisés via un réseau de représentants qui collaborent avec plus de 5 000 distributeurs au niveau mondial. Pour de plus amples renseignements sur Excel Dryer, visiter exceldryer.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.