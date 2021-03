SpeeDx Aumenta Rede de Distribuição

“Neogen Diagnostik are a great fit for SpeeDx products and we are looking forward to working with them to give Turkish laboratories the opportunity to provide ResistancePlus tests and support the use of Resistance Guided Therapy with their clinician partners.” - Warwick Need, SpeeDx Director of Sales (Graphic: Business Wire)

SYDNEY, Austrália--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx anunciou a assinatura de uma nova parceria de distribuição, estendendo ainda mais o acesso de clientes ao líder de mercado SpeeDx com os testes ResistancePlus® e PlexPCR®. A Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti irá distribuir todos os testes da SpeeDx em toda a Turquia.

"Continuamos percebendo a demanda por nossos principais testes e tecnologia ao redor do mundo", disse Warwick Need, Diretor de Vendas da SpeeDx. "A Neogen Diagnostik vem sendo uma ótima opção para produtos SpeeDx e estamos na expectativa de trabalhar com eles para dar aos laboratórios turcos a oportunidade de fornecer testes ResistancePlus e suporte ao uso da Terapia Orientada por Resistência com seus médicos parceiros."

Além do ResistancePlus GC* - combinando com a detecção de Neisseria gonorrhoeae (GC) com marcadores de susceptibilidade à ciprofloxacina, e ResistancePlus MG* - detectando simultaneamente a Mycoplasma genitalium e marcadores genéticos para resistência à azitromicina, o portfólio de saúde sexual SpeeDx inclui PlexPCR VHS* - um teste multiplex para vírus de herpes simplex (1 e 2), varicela zoster e Treponema pallidum (sífilis), e PlexPCR HSV-1&2, VZV.

A SpeeDx também está aumentando seu portfólio respiratório com o recém-lançado PlexPCR RespiVirus - um painel multiplex abrangente para teste de vírus respiratório, e o testes que será lançado em breve PlexPCR SARS-CoV-2 – um teste de COVID-19 com alvo duplo para detecção confiável de todas as variantes circulantes atualmente conhecidas. Uma solução para teste de infecção bacteriana respiratória também será lançada este ano.

“A Neogen Diagnostik sente o prazer de disponibilizar a Terapia Orientada por Resistência a todas as partes interessadas na cadeia de saúde da Turquia, desde médicos e especialistas de laboratório a pacientes, mediante este contrato de distribuição com a SpeeDx. Isto tem um valor médico absoluto, complementando o uso racional de antibióticos no tratamento de pacientes. As soluções da SpeeDx serão uma ferramenta de diagnóstico real para os médicos ao decidirem sobre as melhores opções de tratamento possíveis a seus pacientes", disse em um comunicado Abdulmecit Arikan, fundador da Neogen Diagnostik.

*disponível onde a marca CE é aceita, não disponível nos EUA

Sobre a SpeeDx Pty Ltd

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália, com escritórios em Londres e nos EUA, tendo distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão além da simples detecção, a fim de oferecer informações abrangentes para uma melhor supervisão do paciente. A tecnologia inovadora de reação em cadeia da polimerase (qPCR) em tempo real conduziu a detecção multiplex líder de mercado e estratégias de preparação. A SpeeDx tem um portfólio de kits CE-IVD para detecção de patógenos de doenças infecciosas, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e marcadores de resistência antimicrobiana. Os testes ResistancePlus da SpeeDx permitem a Terapia Orientada por Resistência, melhorando os resultados dos pacientes ao capacitar os profissionais médicos a tomarem decisões clínicas com informação.

Para mais informação sobre a SpeeDx, acesse: http://plexpcr.com

Sobre a Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti

Neogen Diagnostik é uma empresa médica fundada por Abdulmecit Arikan, um biólogo molecular com 18 anos de experiência em funções executivas em uma empresa multinacional com liderança em diagnósticos e mais de 20 anos de experiência empresarial. A Neogen Diagnostik está comprometida em proporcionar acesso a tecnologias avançadas utilizadas para finalidades de diagnósticos em saúde, acreditando que tecnologias inovadoras com soluções baseadas em valor possam eliminar obstáculos existentes no diagnóstico molecular.

