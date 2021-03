SpeeDx élargit son réseau de distribution

“Neogen Diagnostik are a great fit for SpeeDx products and we are looking forward to working with them to give Turkish laboratories the opportunity to provide ResistancePlus tests and support the use of Resistance Guided Therapy with their clinician partners.” - Warwick Need, SpeeDx Director of Sales (Graphic: Business Wire)

“Neogen Diagnostik are a great fit for SpeeDx products and we are looking forward to working with them to give Turkish laboratories the opportunity to provide ResistancePlus tests and support the use of Resistance Guided Therapy with their clinician partners.” - Warwick Need, SpeeDx Director of Sales (Graphic: Business Wire)

SYDNEY, Australie--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx a annoncé la signature d'un nouveau partenariat de distribution, élargissant ainsi l'accès des clients aux tests leaders sur le marché de SpeeDx, ResistancePlus® et PlexPCR®. Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti assurera la distribution de tous les tests de SpeeDx dans toute la Turquie.

« Nous constatons une demande permanente pour nos tests et notre technologie clés dans le monde entier », déclare Warwick Need, directeur des ventes de SpeeDx. « Neogen Diagnostik correspond parfaitement aux produits SpeeDx et nous nous réjouissons de travailler avec eux afin de donner aux laboratoires turcs la possibilité de fournir les tests ResistancePlus et soutenir le recours à la thérapie orientée par les tests Resistance avec leurs partenaires cliniciens ».

Outre ResistancePlus GC* - qui combine la détection de Neisseria gonorrhoeae (GC) grâce à des marqueurs de sensibilité à la ciprofloxacine, et ResistancePlus MG* - qui détecte simultanément Mycoplasma genitalium et les marqueurs génétiques de résistance à l'azithromycine, le portefeuille SpeeDx pour la santé sexuelle comprend le PlexPCR VHS* - un test multiplex pour le virus de l'herpès simplex (1 et 2), la varicelle zoster et le Treponema pallidum (syphilis), et PlexPCR HSV-1&2, VZV.

SpeeDx développe également son portefeuille de tests respiratoires avec le lancement récent du test PlexPCR RespiVirus - un panel multiplex complet pour le dépistage des virus respiratoires, et le test PlexPCR SARS-CoV-2 qui sera bientôt lancé – un test COVID-19 double cible pour une détection fiable de tous les variants connus qui circulent actuellement. Une solution de test pour les infections bactériennes respiratoires sera également lancée cette année.

« Grâce à cet accord de distribution avec SpeeDx, Neogen Diagnostik est heureux de mettre à la disposition de tous les acteurs de la chaîne de soins de santé en Turquie, des cliniciens et des spécialistes de laboratoire, la thérapie guidée par la résistance destinée aux patients. Il s'agit d'une valeur médicale absolue qui vient compléter l'utilisation rationnelle des antibiotiques dans le traitement des patients. Les solutions de SpeeDx seront un véritable outil de diagnostic pour les cliniciens au moment de choisir les meilleures options de traitement possibles pour leurs patients », a déclaré dans un communiqué, Abdulmecit Arikan, fondateur de Neogen Diagnostik.

*Disponible dans les pays où le marquage CE est accepté, non disponible aux États-Unis.

À propos de SpeeDx Pty Ltd

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie, avec des bureaux à Londres et aux États-Unis et des distributeurs en Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui vont au-delà d'une simple détection et offrent des informations complètes pour une meilleure prise en charge des patients. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) est à l'origine de stratégies de détection multiplex et d'amorçage, leaders sur le marché. SpeeDx dispose d'un portefeuille de kits CE-IVD pour la détection d'agents pathogènes des maladies infectieuses, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des marqueurs de résistance aux antimicrobiens. Les tests SpeeDx ResistancePlus permettent une thérapie guidée par la résistance, améliorant ainsi les résultats des patients en donnant aux praticiens les moyens de prendre des décisions cliniques éclairées.

Pour de plus amples informations à propos de SpeeDx, veuillez consulter le site http://plexpcr.com

À propos de Neogen Diagnostik Sağlık Hizmetleri Ltd Şti

Neogen Diagnostik est une société médicale fondée par Abdulmecit Arikan, un biologiste moléculaire cumulant 18 ans d'expérience à des postes de direction dans une grande société multinationale de diagnostic et plus de 20 ans d'expérience en entreprise. Neogen Diagnostik est déterminée à fournir un accès aux technologies avancées utilisées pour établir un diagnostic dans le domaine des soins de santé, et est convaincue que des technologies innovantes offrant des solutions basées sur la valeur peuvent éliminer les obstacles existants dans le domaine du diagnostic moléculaire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.