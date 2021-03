Andersen Global fait son entrée au Liechtenstein et étend sa plateforme en Europe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Renforçant sa plateforme existante dans la région européenne, Andersen Global établit une présence au Liechtenstein grâce au cabinet collaborateur actus ag basé à Triesen.

Fondé en 2016, actus ag offre tout un éventail de services incluant conseils fiscaux nationaux et internationaux, services de planification fiscale transfrontalière, et services informatiques. Spécialisé en droit fiscal au Liechtenstein, en Allemagne et en Autriche, le cabinet fournit ses services à des particuliers, gestionnaires de grandes fortunes, entreprises commerciales, cabinets de capital investissement, sociétés de blockchain, et sociétés de technologies financières.

« Le succès de notre cabinet repose sur la capacité de notre équipe à s’adapter aux besoins changeants de nos clients », a déclaré Matthias Langer, associé directeur. « En seulement quelques années, notre position sur le marché s’est considérablement développée grâce à notre capacité à fournir à nos clients des services de premier ordre, via l’engagement de notre équipe en faveur de la bonne gestion, et la puissance de la technologie. Notre collaboration avec Andersen Global nous apporte de la croissance tout en nous permettant de fournir à nos clients les ressources d’une organisation mondiale, à la fois de manière fluide et par-delà les frontières. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté : « actus ag est l’un des cabinets d’avocats indépendants les plus importants et les plus innovants du Liechtenstein. Son approche visionnaire et axée sur les clients conduit l’équipe à mettre en œuvre sa capacité éprouvée pour résoudre des défis nouveaux et complexes. Notre collaboration intègre un nouveau domaine de couverture clé à notre plateforme européenne existante, et nous permet de continuer à servir nos clients de manière fluide à l’échelle mondiale. »

