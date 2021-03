Marinha francesa fortalece capacidade de guerra antissubmarino com a sonoboia SonoFlash da Thales

Artist’s impression of a SonoFlash sonobuoy at sea © Thales

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Apresentada no evento de tecnologia naval Euronaval em outubro de 2018, a nova geração de sonoboias SonoFlash da Thales foi escolhida pela marinha francesa e permitirá ao país alcançar sua meta de capacidade estratégica para sensores acústicos.

A ameaça representada por submarinos evolui rapidamente. Três décadas atrás, somente as superpotências tinham uma capacidade de guerra submarina verdadeira, mas, agora, vários países empregam frotas submarinas modernas. Ao mesmo tempo, as forças armadas operam cada vez mais em águas litorâneas, que são muito mais complexas para sistemas de sonar, diferente do que acontece na certeza relativa dos ambientes de mar aberto.

Em resposta a este ambiente de ameaças crescentes, a Thales desenvolveu a boia SonoFlash, uma nova geração de sonoboias com uma relação desempenho-massa inigualável, que se baseia em décadas de experiência em sonares e sensores acústicos para oferecer uma solução inovadora e ambiciosa.

Seu projeto e tecnologia avançada incluem vários recursos importantes para um desempenho incomparável. As sonoboias atuais são passivas ou ativas. Em contrapartida, a SonoFlash oferece o melhor dos dois modos, ao combinar um transmissor de baixa frequência potente e otimizado com um receptor passivo de alta diretividade. Estes dois recursos somados à vantagem adicional de longa resistência, a boia da Thales é apropriada para um grande espectro de cenários de uso.

Totalmente compatível com outras famílias de sonares da Thales, a SonoFlash oferece alta flexibilidade tática e abre novas oportunidades promissoras para operações multiestáticas. Ao ser acoplada ao sonar de imersão FLASH, por exemplo, permite que uma aeronave expanda sua área de cobertura e responda com maior agilidade às manobras evasivas de um submarino. Graças a seu sinal digitalizado e alcance de comunicação otimizado, os dados da SonoFlash podem ser prontamente explorados por qualquer aeronave pilotada ou remotamente pilotada, embarcação naval ou centro de controle situado na costa equipado com um sistema de processamento de sonoboias.

A marinha francesa será a primeira usuária operacional da boia SonoFlash, utilizada pela aeronave de patrulha marítima Atlantique 2 e por helicópteros de transporte tático NH90 Caiman. O equipamento será entregue a partir de 2025 e estará disponível nos mercados de exportação para equipar todas as aeronaves e helicópteros de patrulha marítima modernos, assim como todos os tipos de plataformas não tripuladas, incluindo veículos de superfície não tripulados e VANTs (veículo aéreo não tripulado) de asas giratórias, rotativas e fixas equipados com um dispensador apropriado de multissonoboias.

Fabricado na França com uma rede de PMEs, como a TELERAD, a SelhaGroup e a Realmeca, SonoFlash conta com a experiência da Thales em tecnologia de sensores acústicos para contribuir com o desejo do país de independência em indústrias estratégicas.

“A Thales acumulou 10 anos de inovação em hardware e tecnologias digitais em um tubo que mede 91,4 cm de comprimento e 12,3 cm de diâmetro. A SonoFlash amplia o alcance das operações de guerra antissubmarina de uma força naval, ultrapassando todas as outras sonoboias presentes no mercado atualmente e oferecendo uma solução versátil e fácil de implantar para o rastreamento de submarinos de qualquer aeronave pilotada ou pilotada remotamente, fragata ou veículo de superfície não tripulado. Somos muito gratos à DGA e à marinha francesa pela confiança que depositaram em nossa empresa e estamos muito satisfeitos por trabalhar com PMEs de parceria francesa para levar este projeto a uma conclusão bem-sucedida e restaurar a capacidade soberana da França em sonoboias.” Alexis Morel, vice-presidente de Sistemas Subaquáticos da Thales.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, espaço, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frete do processo de tomada de decisão.

Com 81.000 colaboradores em 68 países, a Thales teve um faturamento de € 17 bilhões em 2020.

