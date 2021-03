Goldman Sachs seleciona o conjunto de dados sobre risco climático soberano da Moody’s ESG Solutions

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--O Moody’s ESG Solutions Group anunciou hoje que a Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) selecionou a Pontuações de Risco Climático Soberano (Sovereign Climate Risk Scores) distribuído pela Four Twenty Seven afiliada da Moody’s, para usar na avaliação ESG de risco soberano. O conjunto de dados fornece uma visão detalhada da exposição futura da população global, da economia e da agricultura a uma série de perigos climáticos físicos.

Como se espera que o impacto dos fatores climáticos, como temperaturas mais altas, secas, aumento do nível do mar e eventos climáticos mais extremos, aumente ao longo do tempo, a Goldman Sachs usará o conjunto de dados como uma entrada para sua estrutura proprietária do ESG Soberano. Esta avaliação da exposição ao risco climático será combinada com uma análise qualitativa pelas equipes de investimento da Goldman Sachs sobre as capacidades dos países para se adaptarem aos riscos físicos.

“ Os títulos Soberanos são parte integrante de nossas carteiras de renda fixa, mas as incertezas intrínsecas tornam um desafio quantificar o impacto de longo prazo das mudanças climáticas nos países”, disse o diretor executivo na Goldman Sachs Asset Management, Prakriti Sofat. “ Usar este conjunto de dados nos ajudará a avaliar esse risco em evolução e refleti-lo nas nossas decisões de investimento.”

As Pontuações de Risco Climático Soberano, lançada em dezembro, é o único conjunto de dados conhecido que corresponde à exposição ao risco climático físico referente à localização da população, GDP (Paridade de Poder de Compra) e áreas agrícolas dentro dos países, com métricas detalhadas incluindo a porcentagem exposta e a quantidade total exposta a cada perigo climático. Compreender as múltiplas dimensões da exposição soberana a inundações, estresse por calor, furacões e tufões, aumento do nível do mar, estresse hídrico e incêndios florestais, informa sobre estratégias de gestão de risco direcionadas.

“ Compreender a exposição aos riscos físicos do clima é fundamental para investidores e instituições de crédito, a fim de precificar o risco climático e também para ajudar a direcionar os fluxos de financiamento para a adaptação e resiliência onde eles são mais necessários”, disse Emilie Mazzacurati, Chefe Global da Moody’s Climate Solutions no Moody’s ESG Solutions Group. “ Estamos extremamente satisfeitos que a Goldman Sachs tenha optado por usar nosso novo conjunto de dados para aprimorar sua avaliação ESG de risco soberano.”

SOBRE A MOODY’S ESG SOLUTIONS

O Moody's ESG Solutions Group é uma unidade de negócios da Moody's Corporation que atende à crescente demanda mundial por ESG e percepções climáticas. O grupo alavanca dados e a experiência da Moody's em ESG, risco climático e finanças sustentáveis, e se alinha com o Moody's Investors Service (MIS) e o Moody's Analytics (MA) a fim de oferecer um conjunto abrangente e integrado de soluções de risco climático e ESG, incluindo pontuações de ESG, análises, classificações de sustentabilidade e serviços de revisão/certificação de finanças sustentáveis. O Moody's ESG Solutions Group inclui a V.E e a Four Twenty Seven, ambas afiliadas da Moody's. Para mais informação, acesse a central de Risco Climático e ESG da Moody's em www.moodys.com/esg

SOBRE A GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

A Goldman Sachs Asset Management é o braço de gestão de ativos de The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS), que supervisiona mais de US$ 1,9 trilhão em ativos em 31 de dezembro de 2020. Goldman Sachs Asset Management tem fornecido serviços de consultoria de investimento discricionário desde 1988 e possui profissionais de investimento em todos os principais centros financeiros ao redor do mundo. A empresa oferece estratégias de investimento em uma ampla gama de classes de ativos para clientes institucionais e individuais em todo o mundo. Fundada em 1869, a Goldman Sachs é uma empresa líder global de banco de investimentos, títulos e gestão de investimentos que fornece uma ampla gama de serviços financeiros a uma base de clientes substancial e diversificada que inclui corporações, instituições financeiras, governos e indivíduos de alto patrimônio líquido.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.