LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Moody's ESG Solutions Group oggi ha reso noto che Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) ha scelto il punteggio di valutazione del rischio climatico degli emittenti sovrani proposto da Four Twenty Seven, la controllata di Moody's, per la sua valutazione ESG del rischio sovrano. Il dataset fornirà una visione dettagliata sull'esposizione futura di popolazione, economia e agricoltura mondiali a una serie di rischi climatici fisici.

Con previsioni di un sempre maggiore impatto, nel tempo, di fattori climatici come rialzo della temperatura, siccità, aumento dei livelli marini e un più frequente verificarsi di eventi meteo estremi, Goldman Sachs utilizzerà il dataset come input per la sua struttura Sovereign ESG proprietaria.

