Goldman Sachs choisit l'ensemble de données de Moody’s ESG Solutions sur les risques climatiques des émetteurs souverains

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Moody’s ESG Solutions Group a annoncé aujourd’hui que Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) a choisi les scores de risque climatique des émetteurs souverains fournis par la filiale Four Twenty Seven de Moody’s pour lui permettre d’évaluer ses critères ESG de risque souverain. L’ensemble de données fournit une vue détaillée de l’exposition future de la population mondiale, de l’économie et de l’agriculture à un éventail de risques physiques liés au climat.

Alors que l’impact de facteurs climatiques comme les températures plus élevées, les sécheresses, l'élévation du niveau des océans et les événements météorologiques plus extrêmes devraient augmenter au fil du temps, Goldman Sachs utilisera l’ensemble de données pour contribuer à son propre cadre ESG propriétaire de gestion du risque souverain. Cette évaluation de l’exposition au risque climatique sera associée à l’analyse qualitative, par les équipes de Goldman Sachs en charge des investissements, des capacités des pays à s’adapter aux risques physiques.

« Les obligations souveraines font partie intégrante de nos portefeuilles de titres à revenu fixe, mais des incertitudes intrinsèques rendent difficile la quantification de l’impact du changement climatique sur les pays sur le long terme », a déclaré Prakriti Sofat, directrice exécutive de Goldman Sachs Asset Management. « L’utilisation de cet ensemble de données nous aidera à évaluer ce risque en évolution et à le refléter dans nos décisions d’investissement. »

Les scores de risque climatique des émetteurs souverains ont été lancés en décembre et sont l’unique ensemble de données connu comparant l’exposition physique au risque climatique à la localisation de la population, au PIB (parité de pouvoir d'achat) et aux zones agricoles dans les pays, avec des mesures détaillées comme le pourcentage exposé et la quantité totale exposée à chaque aléa climatique. La compréhension des multiples dimensions de l’exposition souveraine aux inondations, au stress dû à la chaleur, aux ouragans et typhons, à la hausse du niveau de la mer, au stress hydrique et aux feux de forêt inspire des stratégies de gestion ciblée des risques.

« La compréhension de l’exposition aux dangers physiques liés au climat est essentielle pour les investisseurs et les instituts de crédit pour évaluer le risque climatique, ainsi que pour contribuer à diriger les flux financiers vers l’adaptation et la résilience, là où ils sont les plus nécessaires », a affirmé Emilie Mazzacurati, responsable mondiale de Moody’s Climate Solutions chez Moody’s ESG Solutions Group. « Nous sommes très heureux que Goldman Sachs ait choisi d’utiliser notre nouvel ensemble de données pour améliorer son évaluation ESG du risque souverain. »

À PROPOS DE MOODY’S ESG SOLUTIONS

Moody’s ESG Solutions Group est une unité opérationnelle de Moody’s Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante de perspectives sur le climat et d’informations sur les critères ESG. Le groupe tire profit des données et de l’expertise de Moody’s en matière de critères ESG, de risques climatiques et de finance durable, et aligne son travail sur celui de Moody’s Investors Service (MIS) et de Moody’s Analytics (MA) pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG et de gestion des risques climatiques, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité, ainsi que des services de certification/d’évaluation de finance durable. Moody’s ESG Solutions Group inclut V.E et Four Twenty Seven, toutes deux des filiales de Moody’s. Pour de plus amples informations, visitez la plateforme Moody’s ESG & Climate Risk à l’adresse www.moodys.com/esg

À PROPOS DE GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

Goldman Sachs Asset Management est la branche de gestion d'actifs de The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE : GS). Au 31 décembre 2020, elle supervisait plus de 1,9 billion de dollars d'actifs sous gestion. Goldman Sachs Asset Management fournit des services de conseils en placements discrétionnaires depuis 1988 et compte des professionnels en placements dans tous les grands centres financiers à travers le monde. La société offre des stratégies de placement, via un grand choix de classes d'actifs, à ses clients institutionnels et individuels partout dans le monde. Fondée en 1869, Goldman Sachs est une grande société internationale de services de banque d'investissement et de gestion de titres et de placements qui propose un vaste éventail de services financiers à une clientèle importante et diversifiée incluant des entreprises, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers fortunés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.