Riversand s’associe à Spryker pour offrir des solutions MDM et PIM cloud-native

HOUSTON & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Riversand, un prestataire spécialisé en solutions cloud-native de Gestion des données de base (Master Data Management, MDM) et Gestion de l’information produit (Product Information Management, PIM) a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Spryker Systems GmbH, un fournisseur mondial de logiciel e-commerce.

Spryker Cloud Commerce OS est construit pour prendre en charge le commerce basé API sans affichage, avec une conception modulaire qui aide ses clients à évoluer. L’architecture de Spryker vient compléter la Plateforme d’expérience des données maîtres (Master Data Experience Platform), cloud-native, de Riversand, qui est également une plateforme évolutive, permettant ainsi de développer d’autres applications pour répondre à de nouvelles exigences commerciales à mesure que les conditions du marché changent.

« La plateforme cloud-native innovante de Riversand sera la base des projets de transformation numérique de Spryker, et représente une alliée optimale pour une approche agile », a déclaré Edmund Frey, directeur des recettes, chez Spryker. « Ce partenariat est pour nous une occasion unique d’offrir à nos clients la solution MDM et PIM la plus avancée sur le marché. »

Les deux plateformes sont de qualité entreprise et, contrairement aux autres plateformes sur le marché, peuvent être prêtes à lancer en 2 à 6 semaines, fournissant ainsi une valeur immédiate. En mobilisant la puissance et la stabilité que Riversand et Spryker procurent à leurs clients lorsqu’ils sont utilisés ensemble, les entreprises peuvent adapter progressivement cet investissement et l’optimiser à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent.

« Nous nous réjouissons à l’idée d’unir nos forces avec Spryker, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de logiciel e-commerce », a ajouté Witty Bindra, vice-président chargé du développement commercial, chez Riversand. « Ensemble, nous fournirons à de grandes marques des approches innovantes de la transformation numérique, livrées sur une technologie cloud-native. »

À propos de Spryker

Fondée en 2014, la société Spryker permet aux entreprises de bâtir des modèles d’affaires, transactionnels sophistiqués en commerce unifié, incluant les marchés B2B, B2C, et Entreprise. C’est la solution Platform-as-a-service (PaaS) la plus moderne, qui, grâce à son architecture basée API sans affichage, prête à la fois pour le cloud et l’entreprise, est particulièrement prisée par les développeurs et les utilisateurs professionnels à travers le monde. Les clients de Spryker étendent la portée de leurs ventes et augmentent leur chiffre d’affaires, en s’équipant d’un système qui leur permet d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de réduire leur coût total de propriété, et de conquérir de nouveaux marchés et modèles d’affaires, dans les délais les plus courts jamais atteints. Les solutions Spryker ont permis à plus de 150 sociétés de gérer leurs transactions dans plus de 200 pays à travers le monde. Des marques telles que Toyota, Siemens, Hilti, et Ricoh font confiance à Spryker. Spryker a été désigné comme le plus innovant et visionnaire de tous les nouveaux fournisseurs, dans le Gartner Magic Quadrant 2020 pour le commerce numérique, et nommé parmi les acteurs majeurs de l’e-Commerce B2B, par IDC ; offrant la seule plateforme de commerce à fournir des capacités B2B, B2C, D2C, et Marketplace, complètes à partir d’un seul stack. Pour en savoir plus sur Spryker, rendez-vous sur Spryker.com.

À propos de Riversand

Riversand fournit une plateforme d’expérience des données maîtres (Master Data Experience Platform, MDxP) permettant aux clients d’exploiter leurs données à l’aide de solutions d’informations intelligentes, d’automatisation et SaaS multidomaines. La plateforme MDxP de Riversand est le moteur qui alimente le parcours de transformation numérique des clients, grâce à une agilité commerciale améliorée, une adoption plus rapide, et une collaboration accrue à l’échelle de l’entreprise. En orientant les données vers les expériences et les informations, Riversand a pour vision d’aider les entreprises à mieux connaître leurs clients, à distribuer les produits plus rapidement, à automatiser les processus, à atténuer les risques, et à gérer leurs activités plus intelligemment. Visitez https://www.riversand.com/ pour en savoir plus, et suivez-nous sur @RiversandMDM de Twitter, et Riversand de LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.