Focus Home Interactive : Necromunda : Hired Gun - le nouveau FPS bourré d'action pour consoles et PC révèle sa date de sortie dans un trailer épique

Focus Home Interactive (Paris:ALFOC) et StreumOn Studio sont ravis d'annoncer Necromunda: Hired Gun, leur tout nouveau FPS explosif et violent basé sur la licence iconique de Games Workshop. Le jeu se déroule dans les paysages urbains de science-fiction dystopique de Necromunda, situés dans l’univers de Warhammer 40,000, et où les gangs s’affrontent sans pitié pour leur survie.

À partir du 1er juin, chassez vos cibles, améliorez vos armes et implants, et empochez vos primes sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One et PC, alors que vous recherchez la vérité dans les méandres de la célèbre cité-ruche. Regardez le Reveal Trailer

Choisissez vos contrats. Chassez vos cibles. Empochez la prime.

Necromunda: Hired Gun est rapide et violent, vous offrant des options infinies sur la façon d'engager vos ennemis. Courez sur les murs, effectuez des double-sauts, utilisez votre grappin monté au poignet pour vous ruer en avant, désarmer ou éviter vos ennemis - et cela avant même d’avoir optimisé votre corps et vos armes. Tout, de votre cerveau à vos jambes en passant par votre fidèle compagnon canin, peut être amélioré à mesure que vous récupérez l’argent de vos contrats.

Votre cyber-mastiff est votre seul vrai compagnon - mi-chien, mi-robot, et il est prêt à tuer pour vous en échange d’un peu d’affection. Il vous avertit de la présence d’ennemis, peut les tuer en un clin d'œil d’une redoutable morsure et surveille généralement vos arrières. En retour, maintenez-le au top de sa forme avec les meilleurs implants du marché.

Développé par StreumOn Studio (développeurs de Space Hulk: Deathwing), équipe indépendante et passionnée de Warhammer 40,000, Necromunda: Hired Gun proposera des affrontements spectaculaires, rapides et nerveux.

Necromunda: Hired Gun sortira le 1er juin 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC.

