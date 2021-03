Andersen Global wordt actief in Liechtenstein; breidt platform in Europa uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Met een vertegenwoordiging in Liechtenstein met samenwerkende firma actus ag gevestigd in Triesen, breidt Andersen Global zijn bestaande platform in de regio Europa uit.

actus ag, opgerichtin 2016, biedt een breed bereik aan diensten waaronder nationaal en internationaal belastingadvies, grensoverschrijdende belastingplanning en IT-diensten. Met een specialisatie in belastingwetten gerelateerd aan Liechtenstein, Duitsland en Oostenrijk, bedient de firma individuen, familiekantoren, grote ondernemingen, private equity-firma’s, en blockchain- en fintechbedrijven.

“Het succes van onze firma is het resultaat van het vermogen van ons team om zich aan de veranderende behoeften van onze cliënten aan te passen”, zei managing partner Matthias Langer. “In slechts enkele jaren is onze marktpositie enorm gegroeid door ons vermogen om cliënten allerbeste diensten aan te bieden met ons team dat is toegewijd aan rentmeesterschap en de kracht van technologie. Onze samenwerking met Andersen Global zorgt voor groei en stelt ons in staat onze cliënten naadloos de grensoverschrijdende diensten te bieden van een globale organisatie.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde daaraan toe, “actus ag is een van Liechtenstein’s meest vooraanstaande en innovatieve, onafhankelijke belastingkantoren. De klantgerichte en vooruitstrevende benadering is de drijvende kracht achter hun bewezen vermogen om nieuwe en complexe uitdagingen aan te gaan. Onze samenwerking voegt een ander belangrijk gebied toe aan ons bestaande platform in Europa en stelt ons in staat om onze cliënten wereldwijd naadloos te bedienen.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 261 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

