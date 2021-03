The CDC supports hand dryers for hand hygiene. (Graphic: Business Wire)

Now more than ever, proper hand hygiene is of critical importance. The CDC calls proper hand hygiene a “do-it-yourself vaccine”—and recently clarified their hand washing recommendation to include hand dryers. Watch this explainer video to learn more.

EAST LONGMEADOW, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben onlangs de richtlijnen voor handenwassen bijgewerkt, de taal gestandaardiseerd en de visuals bijgewerkt. Hoewel handdrogers altijd zijn aanbevolen door de organisatie, was de taal rond het onderwerp handdroging inconsistent in alle sectoren en materialen. Nu, met de laatste updates, is het standpunt van de CDC ondubbelzinnig duidelijk: handdrogers zijn een ondersteunde handdroogoplossing.

De CDC heeft gedeeld dat ” ziektekiemen zich gemakkelijker verspreiden als de handen nat zijn” en beveelt aan om de handen grondig te drogen met schone handdoeken of handdrogers om de overdracht van ziektekiemen en de verspreiding van virussen zoals COVID-19 te verminderen. De robuuste mediabibliotheek voor handhygiëne van de organisatie toont nu visueel zowel handdoeken als handdrogers als een middel om hygiënisch handdrogen te voltooien in materialen die de Stop Germs! Wash Your Hands-campagne inclusief factsheets, posters en andere downloadbare middelen. Bovendien wordt in de veelgestelde vragen over handdroging van CDC en heropeningsrichtlijnen in verschillende bedrijfstakken, waaronder scholen, specifiek melding gemaakt van handdrogers als aanbevolen benodigdheden om bij de hand te hebben.

