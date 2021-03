Andersen Global entra em Liechtenstein; expande plataforma na Europa

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Expandindo sua plataforma existente na região europeia, a Andersen Global estabelece uma presença em Liechtenstein com a firma colaboradora actus ag com sede em Triesen.

A actus ag, fundada em 2016, oferece uma gama de serviços, incluindo assessoria tributária nacional e internacional, planejamento tributário entre fronteiras e serviços de TI. Com especialização em leis tributárias relacionadas a Liechtenstein, Alemanha e Áustria, a firma atende a pessoas físicas, escritórios familiares, empresas, empresas de capital privado e empresas de blockchain e fintechs.

“O sucesso de nossa empresa é resultado da capacidade de nossa equipe de se adaptar às necessidades em evolução de nossos clientes”, disse o sócio-gerente Matthias Langer. “Em apenas alguns anos, nossa posição no mercado cresceu tremendamente devido à nossa capacidade de fornecer aos clientes os melhores serviços por meio do compromisso de nossa equipe com a administração e o poder da tecnologia. Nossa colaboração com a Andersen Global traz crescimento e nos permite fornecer perfeitamente aos nossos clientes os recursos de uma organização global, independentemente de fronteiras”.

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: “A actus ag é uma das firmas tributárias independentes líderes e mais inovadoras de Liechtenstein. A abordagem da equipe com foco no cliente e com visão de futuro impulsiona sua capacidade comprovada de enfrentar desafios novos e complexos. Nossa colaboração adiciona outra área-chave de cobertura à nossa plataforma existente na Europa, e nos permite continuar atendendo nossos clientes de uma maneira globalmente integrada”.

