Andersen Global stabilisce la propria presenza nel Liechtenstein espandendo la propria piattaforma europea

actus ag, fondato nel 2016, offre un’ampia gamma di servizi, tra cui consulenza in materia di diritto tributario nazionale e internazionale, pianificazione fiscale transfrontaliera e servizi IT. Lo studio, specializzato nelle normative tributarie vigenti nel Liechtenstein, in Germania e in Austria, fornisce assistenza a privati, family office, imprese commerciali, imprese del ramo private equity e società operanti nei settori blockchain e della tecnofinanza.

“Il successo del nostro studio risiede nella capacità del nostro team di adeguarsi alle esigenze in continuo cambiamento dei nostri clienti”, ha affermato il socio gerente Matthias Langer. “Nel giro di pochi anni, la nostra posizione nel mercato è cresciuta in misura sostanziale grazie alla nostra capacità di offerta ai clienti dei migliori servizi in assoluto a livello settoriale, ove ciò è riconducibile alla rigorosa osservanza da parte del nostro team del principio di amministrazione responsabile, nonché allo sfruttamento del potere della tecnologia. La nostra collaborazione con Andersen Global ci permetterà di crescere ulteriormente e di mettere a disposizione dei nostri clienti le risorse di un’organizzazione globale senza alcuna restrizione geografica”.

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “actus ag è uno degli studi fiscali indipendenti più prestigiosi e innovativi del Liechtenstein. L’approccio lungimirante incentrato sul cliente adottato dal team è alla base del sua capacità comprovata di far fronte a problematiche nuove e complesse. La nostra collaborazione aggiunge un’altra area di copertura d’importanza fondamentale alla nostra piattaforma europea e ci permetterà di continuare a fornire ai nostri clienti servizi perfettamente integrati in tutto il mondo”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 261 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

