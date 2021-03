Brother dévoile ses nouvelles imprimantes d’étiquettes industrielles Titan conçues avec des fonctionnalités inégalées pour les opérations d’entrepôt, de fabrication et de chaîne d’approvisionnement à grande vitesse

Meet the Crew of Brother Titan Industrial Printers

WESTMINSTER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Brother Mobile Solutions, Inc. (BMS), un important fournisseur d’outils d’étiquetage et d’imprimantes pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et entreprises, a dévoilé aujourd’hui sa gamme d’imprimantes Titan Industrial Printer. S’appuyant sur le lancement initial de la marque à la fin de l’année 2020, les cinq imprimantes supplémentaires d’étiquettes de codes-barres industrielles de 4 pouces hautes performances et améliorées offriront une vitesse et une précision accrues, ainsi que des fonctionnalités améliorées, notamment des rembobineuses internes pour une plus grande facilité d’utilisation. Avec une construction métallique durable, une plus grande capacité de ruban, une double option Wi-Fi/Bluetooth et une intégration API, cette série milieu de gamme offre une valeur solide à la vitesse et à la qualité exigées par les opérations rapides d’aujourd’hui.

Conçue pour répondre davantage aux exigences uniques de l’impression industrielle

La gamme d’imprimantes Titan Industrial Printer de Brother prend en charge une vaste gamme d’activités d’étiquetage à codes-barres dans les entrepôts, les centres de distribution de commerce électronique, les installations de fabrication, le transport, la logistique et la vente au détail – à petite ou à grande échelle. Avec un fonctionnement sans effort, une intégration simple et des performances fiables, cette gamme étendue est améliorée pour produire des étiquettes à des vitesses et résolutions plus élevées avec de nouvelles fonctionnalités puissantes et pratiques pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de l’industrie.

La gamme étendue d’imprimantes Titan Industrial Printer de Brother produit des étiquettes de codes-barres nettes (jusqu’à 600 ppp1) à des vitesses de pointe accrues (jusqu’à 14 po/s2) En plus d’une intégration rapide, les imprimantes sont conçues pour l’impression d’étiquettes à grand volume. Elles disposent d’une rembobineuse interne pour augmenter l’efficacité opérationnelle, offrent une grande capacité de rembobinage de support et plus d’options pour une vitesse, une durabilité et une résolution plus rapides afin de répondre aux exigences d’étiquetage des entrepôts et de la fabrication d’aujourd’hui.

La gamme comprend un ensemble complet de choix de connectivité logicielle, des prix abordables et des options d’abonnement, le tout appuyé par le service et l’assistance inégalés de Brother.

Imprime des étiquettes à codes-barres industrielles ultra-rapidement, encore et encore

La gamme d’imprimantes Titan Industrial Printer aide les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement à atteindre leurs objectifs visant à accroître l’efficacité, à améliorer la sécurité sur le lieu de travail et à garantir une impression d’étiquettes fiable à grand volume et de haute qualité. Selon Ravi Panjwani, vice-président de Brother Mobile Solutions : « Dans l’environnement actuel complexe et concurrentiel de la chaîne d’approvisionnement, les opérations d’étiquetage ont peu de place pour les temps d’arrêt ou les erreurs. La gamme étendue d’imprimantes Titan Industrial Printer de Brother comprend de nouvelles fonctionnalités et options innovantes pour garantir que les entreprises peuvent imprimer 24 heures sur 24 à la vitesse qu’elles veulent, sans sacrifier la qualité, la fiabilité ou la sécurité - le tout à un prix abordable. »

Comme pour les premières imprimantes Titan, Brother facilite l’acquisition de nouvelles imprimantes et d’accessoires pour soutenir des activités d’étiquetage améliorées pour un prix mensuel modique, avec le service d’abonnement (matériel à la demande) Shift & Print3.

Fonctionnalités principales

Les imprimantes industrielles de codes-barres et d’étiquettes Titan incluent plusieurs nouvelles options et fonctionnalités pour répondre aux demandes croissantes des opérateurs actuels d’entrepôt, de fabrication et de chaîne d’approvisionnement.

Performance – Produit de la qualité, des codes à barres jusqu’à 14 po/s 2 , avec une grande capacité de 600 m de ruban, à une échelle jusqu’à 600 ppp 1 pour des étiquettes finales haute résolution.

– Produit de la qualité, des codes à barres jusqu’à 14 po/s , avec une grande capacité de 600 m de ruban, à une échelle jusqu’à 600 ppp pour des étiquettes finales haute résolution. Soutien – Appuyé de la meilleure garantie limitée de deux ans de l’industrie à la fois pour l’imprimante et la tête d’impression 4 , ainsi qu’un soutien à la clientèle efficace à vie 5 et un nouveau service sur place facultatif.

– Appuyé de la meilleure garantie limitée de deux ans de l’industrie à la fois pour l’imprimante et la tête d’impression , ainsi qu’un soutien à la clientèle efficace à vie et un nouveau service sur place facultatif. Intégration – Intégration facile à vos systèmes ERP et WMS actuels avec une suite complète d’outils pour une compatibilité logicielle ultime, ainsi que des émulations d’imprimantes et des SDK, y compris des solutions intégrées d’API. Les modèles disposent également de la conformité de niveau or SAP et du logiciel d’étiquetage BarTender UltraLite et sont également compatibles avec les logiciels d’étiquetage NiceLabel et Teklynx.

– Intégration facile à vos systèmes ERP et WMS actuels avec une suite complète d’outils pour une compatibilité logicielle ultime, ainsi que des émulations d’imprimantes et des SDK, y compris des solutions intégrées d’API. Les modèles disposent également de la conformité de niveau or SAP et du logiciel d’étiquetage BarTender UltraLite et sont également compatibles avec les logiciels d’étiquetage NiceLabel et Teklynx. Rembobineuses internes – Pour plus de performances et de sécurité, les modèles incluent deux types de rembobineuses : une rembobineuse de doublure fournie avec l’option de séparateur, ou une rembobineuse de rouleau intégrée complète (8 po de diamètre extérieur) d’étiquettes imprimées.

– Pour plus de performances et de sécurité, les modèles incluent deux types de rembobineuses : une rembobineuse de doublure fournie avec l’option de séparateur, ou une rembobineuse de rouleau intégrée complète (8 po de diamètre extérieur) d’étiquettes imprimées. Connectivité – Tous les modèles standards comprennent l’interface Ethernet/LAN, un port USB 2.0, un hôte USB et l’interface de série RS232C, plus des options pour ajouter un module Wi-Fi® et Bluetooth.

– Tous les modèles standards comprennent l’interface Ethernet/LAN, un port USB 2.0, un hôte USB et l’interface de série RS232C, plus des options pour ajouter un module Wi-Fi® et Bluetooth. Abordabilité – Offerte à un des prix les plus bas de l’industrie, cette gamme sait réunir abordabilité et performances de pointe.

Offerte à un des prix les plus bas de l’industrie, cette gamme sait réunir abordabilité et performances de pointe. Option de matériel sur demande – Le service d’abonnement Shift & Print3 de Brother Mobile Solutions comprend toutes les imprimantes et tous les accessoires dont vous avez besoin pour un prix mensuel modique.

Gestion de l’imprimante – Choisissez parmi une gamme d’écrans LCD couleur et à écran tactile pour faciliter la configuration et les vérifications de l’état de l’imprimante.

– Choisissez parmi une gamme d’écrans LCD couleur et à écran tactile pour faciliter la configuration et les vérifications de l’état de l’imprimante. Sécurité – Imprimez en toute sérénité grâce à des protocoles de sécurité améliorés qui protègent votre réseau filaire et sans fil.

– Imprimez en toute sérénité grâce à des protocoles de sécurité améliorés qui protègent votre réseau filaire et sans fil. Ajout d’options – Un dispositif de coupe automatique ou un séparateur d’étiquettes peut être ajouté pour augmenter l’efficacité de l’étiquetage1.

Pour obtenir plus de renseignements sur la gamme d’imprimantes Titan Industrial Printer de Brother, visitez le site Web.

À propos de Brother Mobile Solutions

Brother Mobile Solutions, Inc., une filiale en propriété exclusive de Brother International Corporation, propose des imprimantes pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et industrielles et des solutions d’étiquetage novatrices à la main-d’œuvre sur le terrain et aux entreprises mobiles. Brother International Corporation et ses filiales emploient plus de 1 100 personnes en Amérique. Pour en savoir plus au sujet de Brother Mobile Solutions et de ses produits, composez le 800 543-6144 ou rendez-vous sur www.brothermobilesolutions.com.

1 Fonctionnalités non disponibles sur tous les modèles d’imprimantes industrielles.

2 Sur la base de tests de performances utilisant des supports certifiés Brother, les résultats réels peuvent varier dans les applications réelles.

3 Le service d’abonnement Shift & Print est sujet à l’approbation de crédit.

4 Jusqu’à 1 million de pouces linéaires. Pour obtenir tous les détails, rendez-vous sur brothermobilesolutions.com/warranty.

5 Pour la durée de vie du produit.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.