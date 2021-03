A new Velodyne Lidar video illustrates how a lidar-based Pedestrian Automated Emergency Braking system can reduce pedestrian fatalities in all conditions. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

A new Velodyne Lidar video illustrates how a lidar-based Pedestrian Automated Emergency Braking system can reduce pedestrian fatalities in all conditions. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Terwijl het totale aantal gereden kilometers vorig jaar 13 procent in mijlen daalde als gevolg van de COVID-19-pandemie, was het aantal doden door motorvoertuigen in de Verenigde Staten met 8 procent gestegen, meldde de National Safety Council. Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) heeft vandaag laten zien hoe met lidar-technologie Pedestrian Automated Emergency Braking (PAEB) -systemen aanzienlijk kunnen worden verbeterd, met het potentieel om jaarlijks duizenden levens te redden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.