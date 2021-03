La Marine nationale renforce ses capacités de lutte anti-sous-marine grâce à la bouée acoustique SonoFlash de Thales

Artist’s impression of a SonoFlash sonobuoy at sea © Thales

Artist’s impression of a SonoFlash sonobuoy at sea © Thales

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La Marine nationale a choisi de s’équiper de la bouée acoustique SonoFlash de nouvelle génération de Thales. Dévoilée lors du salon Euronaval en octobre 2018, cette bouée marque la concrétisation d’une ambition stratégique et capacitaire portée par la France dans le domaine des capteurs acoustiques.

La menace posée par les sous-marins évolue rapidement. S’il y a 30 ans, seules les superpuissances disposaient de véritables capacités sous-marines, aujourd'hui, de nombreux pays déploient des flottes modernes et les anciennes certitudes concernant les eaux profondes cèdent la place à des cadres littoraux beaucoup plus complexes pour les sonars.

Face à cette menace, Thales a développé la bouée SonoFlash, une bouée sonar de nouvelle génération avec un rapport performances/masse imbattable, mettant à profit des décennies d'expertise en matière de sonar et de capteurs acoustiques pour proposer une nouvelle solution ambitieuse.

Sa conception innovante et sa technologie avancée intègrent plusieurs caractéristiques clefs qui offrent des performances inégalées. Les bouées sont aujourd’hui soit passives, soit actives, or la bouée SonoFlash associe le meilleur des deux : un émetteur basse fréquence optimal, puissant, et un récepteur passif doté d’un fort gain de directivité. La combinaison de ces deux capacités associées à une endurance importante permet une grande polyvalence d’emploi de la bouée SonoFlash.

Parfaitement compatible avec les autres familles de sonars proposées par Thales, la bouée offre une grande flexibilité dans les choix tactiques utilisant le multi-statisme dont l’intérêt opérationnel s’avère prometteur. Combinée au sonar trempé FLASH notamment, cette bouée permettra à une plateforme aérienne d’assurer une recherche dans un rayon d’action plus important, tout en étant plus réactive face aux manœuvres évasives d’un sous-marin. Grâce à son signal numérisé et à la portée optimisée de ses communications, les données issues de la bouée acoustique sont exploitables depuis tout aéronef, piloté ou non, navire ou centre à terre équipé d’un système de traitement de données des bouées acoustiques.

La marine française sera la première à être équipée de la bouée SonoFlash, devant être déployée à bord de l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 (ATL2) rénové et de l’hélicoptère tactique NH-90 Caïman Marine. Elle sera livrée dès 2025 et pourra être proposée à l’export à nos alliés pour toutes les plateformes aériennes modernes : avions de patrouille maritime et hélicoptères bien sûr, mais également tout type de plateforme dronisée : drones de surface, drones aériens à voilure fixe ou tournante équipés d’une nacelle permettant l’emport de plusieurs bouées.

Produite en France et reposant sur un réseau de sous-traitance impliquant des PME et ETI comme Telerad, Selha ou Realmeca, la bouée SonoFlash contribue à la concrétisation de la volonté française d’indépendance industrielle stratégique, en s’appuyant sur l’expertise de Thales dans la technologie des senseurs acoustiques.

« Dans la taille d’un tube de 12,3 cm de diamètre et 91,4 cm de longueur, Thales a concentré dix années d’innovation matérielle et digitale pour décupler le rayon d’action d’une force navale en lutte anti-sous-marine, surclasser toutes les bouées acoustiques existantes sur le marché et offrir aux marines un nouveau sonar polyvalent et facile d’emploi pour le pistage de sous-marins depuis n’importe quel aéronef, piloté ou non, frégate ou drone de surface. Nous sommes reconnaissants à la DGA et à la Marine de leur confiance et heureux d’aller au bout de ce projet avec les PME françaises partenaires de ce projet qui permettra à la France d’établir sur le territoire national une filière souveraine de bouées acoustiques. » Alexis Morel, Vice-Président, Systèmes sous-marins, Thales.

