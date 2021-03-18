Luminar助力上汽集团推出量产型R品牌智能电动汽车产品线

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球汽车激光雷达硬件和软件技术的领导者，Luminar Technologies（以下简称“Luminar”）（纳斯达克股票代码：LAZR）今日宣布与中国最大的汽车制造商、《财富》全球100强的上汽集团达成战略合作伙伴关系。Luminar行业领先的激光雷达及其部分Sentinel软件系统将会为上汽集团全新量产型R品牌智能电动汽车的自动驾驶功能和高级安全性能保驾护航。R品牌智能电动汽车项目计划于2022年量产，双方的长期目标是致力于在所有车型中广泛实现标准化。

作为与上汽集团建立紧密合作的一部分，Luminar还将在上汽集团总部所在地中国上海设立办事处，上汽也将为合作提供本地支持。

此次合作将有望实现在中国交付首批自动驾驶量产车，从而确立上汽集团的技术领先地位，并开启Luminar在中国的投产发布。Luminar的Iris激光雷达安装于最佳位置，无缝集成于R品牌智能电动汽车的车顶线中，如同象征车辆安全性和驾驶自动化的皇冠。此外，Luminar的Sentinel解决方案中包含物体探测、分类及追踪功能在内的部分软件也计划集成至R品牌中，助力实现规划性公路自动驾驶和车辆主动安全功能。

Luminar创始人兼首席执行官Austin Russell 表示：“在中国这一全球最大的汽车市场中，上汽集团已成长为最大的汽车制造商，并丝毫没有放缓在电动汽车和自动驾驶汽车领域的发展脚步，担负起了领军者的责任，为中国乃至整个行业树立了全新的技术标杆。Luminar独特的硬件和软件可助力上汽集团实现其车型量产的愿景。”

上汽集团副总裁杨晓东表示："我们全新的R品牌智能电动汽车致力于将最好的技术与豪华舒适完美结合，而自动驾驶性能是这一愿景的核心。Luminar是我们认真考虑过的唯一一家自动驾驶公司，他们在激光雷达技术和软件方面的独到之处，将助力我们在量产中实现愿景。"

双方的工程师团队将紧密合作，将硬件和软件技术集成至车辆中，并充分优化性能和功能，同时还将结合OTA更新，持续扩大自动驾驶的应用范围，并进一步提高车辆安全性。

关于Luminar Technologies

Luminar是一家专注于自动驾驶车辆传感器和软件的公司，其愿景是通过交付唯一能够满足行业对性能、安全和经济等方面严苛要求的激光雷达及相关软件，确保自动驾驶的安全性。Luminar已与包括全球十大汽车制造商中的七家在内的50多个行业伙伴达成了合作关系。Luminar已与沃尔沃汽车签署了业内首个自动驾驶汽车生产协议，并与上汽集团、戴姆勒卡车以及英特尔的Mobileye达成合作。Luminar还获得了全球最大的商用车制造商戴姆勒卡车和全球汽车安全领导者沃尔沃汽车的少数投资，将加速推动自动驾驶卡车和汽车的高速行驶。Luminar成立于2012年，拥有近400名员工，在帕洛阿尔托、奥兰多、科罗拉多斯普林斯、底特律和慕尼黑设有办事处。更多信息请访问www.luminartech.com 。

前瞻性声明

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