LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Moody’s ESG Solutions Group heeft vandaag aangekondigd dat Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) soevereine klimaatrisicoscores heeft geselecteerd, mogelijk gemaakt door Moody’s dochteronderneming Four Twenty Seven voor gebruik bij de ESG-evaluatie van soevereine risico’s. De dataset geeft een gedetailleerd beeld van de toekomstige blootstelling van de wereldbevolking, de economie en de landbouw aan een reeks fysieke klimaatrisico’s.

Aangezien de impact van klimaatfactoren zoals hogere temperaturen, droogte, stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden naar verwachting in de loop van de tijd zal toenemen, zal Goldman Sachs de dataset gebruiken als input voor zijn eigen Sovereign ESG-raamwerk. Deze beoordeling van de blootstelling aan klimaatrisico’s zal worden gecombineerd met een kwalitatieve analyse door de beleggingsteams van Goldman Sachs over het vermogen van landen om zich aan fysieke risico’s aan te passen.

