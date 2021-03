Polymateria scientists checking materials at the company's labs in Imperial College, London (Photo: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Extreme E, de nieuwe elektrische raceserie met een duurzaam geweten, bundelt de krachten met Polymateria en zijn baanbrekende technologie die gericht is op het aanpakken van wereldwijde plasticvervuiling. De twee organisaties maken deze aankondiging op World Recycling Day.

Naar schatting 32% van alle plastic verpakkingen die wereldwijd worden gebruikt, wordt niet gerecycled of op de juiste manier weggegooid en maar liefst 80 procent van het plastic dat in de oceaan wordt aangetroffen, is afkomstig van dit onbeheerde afval op het land. Polymateria heeft ‘s werelds eerste plastic gemaakt met een tijdgecontroleerde biologische afbreekbaarheid in de open lucht die snel en veilig terugkeert naar de natuur als het in de natuurlijke omgeving terechtkomt, terwijl het kan worden gerecycled. Als er niets aan wordt gedaan, zal tegen 2050 vier miljard ton plasticvervuiling ons land en onze oceanen binnenkomen volgens een business-as-usual scenario. Het is duidelijk dat er meer innovatie nodig is om dit probleem op te lossen.

