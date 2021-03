Extreme E une forças com a Polymateria para combater a poluição plástica global

Polymateria scientists checking materials at the company's labs in Imperial College, London (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Extreme E, a nova série de corridas de automóveis elétricos com consciência sustentável, está unindo forças com a Polymateria e sua tecnologia pioneira que visa combater a poluição plástica global. As duas organizações estão fazendo este anúncio no Dia Mundial da Reciclagem.

Estima-se que 32% de todas as embalagens plásticas usadas globalmente não são recicladas ou descartadas adequadamente e que 80% do plástico encontrado no oceano é derivado deste resíduo não gerenciado em terra. A Polymateria criou o primeiro plástico do mundo com biodegradabilidade ao ar livre controlada pelo tempo, que retornará à natureza de forma rápida e segura se acabar no ambiente natural, enquanto permite que a reciclagem aconteça. Se não for controlado, quatro bilhões de toneladas de poluição de plástico entrarão em nossas terras e oceanos até 2050 em um cenário sem alterações. Está claro que é preciso mais inovação para resolver este problema.

A Extreme E e suas equipes de corrida utilizarão a tecnologia de biotransformação da Polymateria em seus eventos globais do X Prix, incluindo copos, uma grande variedade de soluções de embalagem de alimentos e até mesmo máscaras faciais verdadeiramente biodegradáveis no futuro. Os materiais utilizados no local serão coletados para reciclagem, sendo que a maior parte deles será transformada em aplicações secundárias.

Alejandro Agag, diretor executivo da Extreme E, disse: “Estamos muito felizes pela nossa parceria com a Polymateria para promover a conscientização sobre soluções para a poluição plástica em todo o mundo, reduzindo ao mesmo tempo nossa pegada ambiental".

“A abordagem baseada na ciência que a empresa adota proporciona uma oportunidade única de visualizar sua tecnologia em ação nos principais locais de corrida, ilustrando tanto o problema global quanto uma solução confiável em ação. Este é outro exemplo da Extreme E abraçando as mais recentes e melhores inovações globais para enfrentar os principais desafios ambientais”.

A tecnologia de biotransformação é uma abordagem totalmente nova para garantir que o plástico que escapou dos fluxos de lixo possa ser totalmente biodegradável no ambiente natural, possibilitando ao mesmo tempo a realização do processo normal de reciclagem. Os cientistas da Polymateria criaram uma formulação para os plásticos que possibilita que o material seja devolvido à natureza em seis a doze meses, dependendo da aplicação, em comparação com os milhares de anos em que os plásticos de uso único se decompõem.

Niall Dunne, diretor executivo da Polymateria, disse: “É incrivelmente empolgante trabalhar com o Extreme E que compartilha nossa paixão por mudar a maré para a poluição plástica".

“A poluição plástica é uma grande crise ambiental global e é necessário mais inovação e colaboração se quisermos resolver este problema com seriedade. A tecnologia de biotransformação da Polymateria combina de forma única a reciclagem e a biodegradabilidade, fundindo os ciclos mecânicos e naturais para criar uma economia verdadeiramente circular. Precisamos que os materiais sejam reciclados com prioridade, mas também que não deixem nenhum dano ambiental caso encontrem seu caminho para o ambiente natural".

“Junto com a Extreme E, estamos dando vida à ciência revista pelos pares, para que as pessoas possam ver o que é possível e fazer com que suas vozes sejam ouvidas ao exigir melhor inovação, mudanças significativas e o fim da crise do plástico perdido”.

Uma quantidade específica dos materiais utilizados em certos locais de corrida será colocada em um 'laboratório vivo' no local para demonstrar a tecnologia de biotransformação em ação para um público global. Este laboratório vivo será filmado ao longo do tempo, com análise do processo de biotransformação conduzida por cientistas independentes líderes para mostrar o potencial desta tecnologia para abordar a poluição plástica em escala mundial.

Extreme E, com início na Arábia Saudita em 3 de abril de 2021, verá veículos utilitários esportivos (SUVs) elétricos competindo em ambientes adversos ao redor do mundo que já foram danificados ou afetados por questões climáticas e ambientais.

A viagem global de cinco corridas destaca o impacto da mudança climática e da interferência humana em alguns dos locais mais remotos do mundo e promove a adoção de veículos elétricos e soluções de energia limpa na busca de um futuro com menos carbono.

Visite o centro de mídia da Extreme E para acessar imagens, vídeos e comunicados de imprensa: https://www.extreme-e.com/en/mediacentre

NOTAS AOS EDITORES

Sobre a Polymateria

A missão da Polymateria é fazer avançar a ciência para ajudar a natureza a lidar com a crise da poluição plástica. Nascida no Imperial College London, onde agora está sediada, somos a primeira empresa no mundo a provar cientificamente que é possível pegar as fontes mais prováveis de plástico perdido ou descartado e devolvê-los à natureza sem criar microplásticos, prejudicar o meio ambiente natural ou interferir na cadeia de reciclagem em escala.

Em fevereiro de 2021, a Polymateria demonstrou uma novidade mundial ao criar uma película de polietileno que é reciclável e biodegradável no ambiente aberto. O anúncio foi feito pelo Imperial College London e divulgado pelo Daily Telegraph do Reino Unido.

A nova norma BSI PAS 9017 das instituições de normalização britânicas assegura garante que as alegações de biodegradabilidade em ambiente aberto possam ser devidamente verificadas pela primeira vez de acordo com critérios independentes de aprovação/reprovação. O padrão e a tecnologia da Polymateria foram recentemente divulgados na revista National Geographic: https://www.nationalgeographic.co.uk/environment-and-conservation/2020/11/new-self-destructing-plastic-has-helped-define-a-new-british

Em 2020, a Puma tornou-se a primeira marca internacional a incorporar a tecnologia da Polymateria em suas sacolas de compras: https://www.polymateria.com/wp-content/uploads/2020/07/10663-STim_Polymateria_26072020-A.pdf

A Polymateria também fez uma parceria com a gigante química internacional Clariant (atualmente Avient) para introduzir a tecnologia no Sudeste Asiático: https://www.clariant.com/en/Corporate/News/2019/10/Clariant-and-Polymateria-launch-partnership-to-bring-new-Biotransformation-technology-to-market-in-S

Pour Les Femmes, a marca ética fundada pela atriz/ativista Robin Wright e pela designer Karen Fowler, é a primeira marca de roupas a introduzir a tecnologia da Polymateria em suas embalagens: https://pourlesfemmes.com/blogs/blog

A empresa tem o privilégio de ser a signatária fundadora da Terra Carta (da Terra Carta (Carta da Terra) da Sua Alteza Real Príncipe de Gales, estabelecida no âmbito da Iniciativa de Mercados Sustentáveis.

Sobre a Extreme E:

Extreme E é uma nova série de corridas radicais, que verá veículos utilitários esportivos (SUV) elétricos competindo em ambientes adversos ao redor do mundo que já foram danificados ou afetados por questões climáticas e ambientais. A viagem global de cinco corridas destaca o impacto da mudança climática e da interferência humana em alguns dos locais mais remotos do mundo e promove a adoção de veículos elétricos na procura de um futuro com menos carbono para o planeta.

Para minimizar o impacto local, as corridas da Extreme E não estarão abertas aos espectadores, com fãs convidados a acompanhar a ação através da transmissão ao vivo pela TV, e nas mídias sociais.

St. Helena, um antigo navio misto de passageiros e carga, foi submetido a um reequipamento multimilionário para minimizar as emissões e transformá-la no centro de operações do Extreme E. O navio será utilizado para transportar a carga e a infraestrutura do campeonato, incluindo veículos, até o porto mais próximo, minimizando a pegada da Extreme E, além de ser utilizado para facilitar a pesquisa científica através de seu laboratório a bordo.

Calendário da Temporada 1:

Desert X Prix: AlUla, Arábia Saudita

3 a 4 de abril de 2021

Ocean X Prix: Lac Rose, Senegal

29 a 30 de maio de 2021

Arctic X Prix: Kangerlussuaq, Groenlândia

28 a 29 de agosto de 2021

Amazon X Prix: Pará, Brasil

23 a 24 de outubro de 2021

Glacier X Prix: Terra do Fogo, Argentina

11 a 12 de dezembro de 2021

Sobre a Enel Foundation: parceiro científico fundador

A Enel Foundation é uma organização sem fins lucrativos voltada para o papel crucial da energia limpa para garantir um futuro sustentável para todos. Ao desenvolver parcerias com os principais especialistas e instituições em todo o mundo, aproveitando o vasto conhecimento de seus fundadores, a Fundação Enel realiza pesquisas para explorar as implicações dos desafios globais no domínio da energia e oferece programas educacionais em benefício de talentos nos domínios científico, empresarial e institucional.

Sobre a Continental Tyres: parceiro fundador e parceiro oficial de pneus

A Continental desenvolve tecnologias e serviços pioneiros para a mobilidade sustentável e conectada de pessoas e seus bens. Fundada em 1871, a empresa de tecnologia oferece soluções seguras, eficientes, inteligentes e acessíveis para veículos, máquinas, tráfego e transporte. Em 2019, a Continental gerou vendas de 44,5 bilhões de euros e emprega atualmente mais de 230.000 pessoas em 59 países e mercados.

A área de negócios de pneus tem 24 locais de produção e desenvolvimento em todo o mundo. A Continental é um dos principais fabricantes de pneus com mais de 56.000 funcionários e registrou vendas de 11,7 bilhões de euros em 2019 nessa área de negócios. A Continental está entre os líderes tecnológicos na produção de pneus e oferece uma ampla variedade de produtos para automóveis de passageiros, veículos comerciais e para fins especiais, bem como veículos de duas rodas. Através de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, a Continental dá uma grande contribuição para uma mobilidade segura, econômica e ecologicamente eficiente. O portfólio da área de negócios de pneus inclui serviços para o comércio de pneus e aplicações para frotas, bem como sistemas de gestão digital para pneus.

Sobre a CBMM: fornecedor fundador

CBMM é o principal fornecedor mundial de produtos e tecnologia de nióbio. Com sede no Brasil, escritórios e subsidiárias na China, Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos. A CBMM oferece inovação técnica a clientes em todo o mundo através de uma equipe de mais de 2.000 profissionais altamente treinados e dedicados a fornecer produtos e tecnologia de ponta de nióbio a mais de 400 clientes em cerca de 40 países.

Sobre a LuisaViaRoma:

Definida pelo Financial Times como "Um refúgio para a moda direcional”, LUISAVIAROMA.COM é o principal destino de moda de luxo online com 5.000.000 de visitantes por mês e envio mundial. A cada nova estação, o site apresenta as coleções de mais de 600 estilistas estabelecidos e jovens talentos emergentes.

Sobre a Neat Burger: parceiro oficial à base de vegetais

Neat Burger é a primeira de seu tipo - cheia de sabor e amiga do planeta, à base de vegetais, o agente de mudança que o mundo estava esperando. A primeira cadeia de hambúrgueres sustentáveis à base de vegetais do mundo, a Neat Burger oferece um menu que apela não apenas para aqueles que seguem dietas à base de vegetais, mas para qualquer pessoa, inclusive comedores de carne, que queira comer deliciosos pratos sem carne que sejam mais sustentáveis, mais saudáveis e éticos. A marca é apoiada por Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 da FIA, em colaboração com a organização de hospitalidade The Cream Group e investidores, bem como com o embaixador da UNICEF e o primeiro apoiador do Beyond Meat, Tommaso Chiabra.

Neat Burger abriu sua primeira loja em setembro de 2019, na Regent Street em Londres, e o segundo e terceiro restaurantes no Mercado de Camden e Soho em 2020. Os planos de expansão global na Europa, Estados Unidos e Oriente Médio já estão em vigor para 2021 e mais além.

