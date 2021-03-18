Nexign和MegaFon推出統一計費系統以促進數位轉型

俄羅斯聖彼德堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ICS Holding LLC旗下的Nexign是一流的業務支援系統(BSS)和物聯網(IoT)解決方案提供商。公司與泛俄數位服務營運商MegaFon已順利將MegaFon旗下全部八家子公司的計費系統統一到單一BSS平臺上。雙方還在對客戶不造成影響的前提下，將用戶資料移轉到新環境中。

傳統電信服務已經無法滿足人們的需求，MegaFon因此改變其計費核心，並開發出統一的計費系統，大力推進數位轉型。該專案的策略目標包括將整體擁有成本(TCO)降低20%至30%，以及加快新產品的推出。

在專案進行期間，MegaFon原本使用的七個計費系統被單一解決方案所替代。整個流程無縫銜接，對客戶沒有造成影響，同時在B2X市場的遷移過程中充分考慮到各子公司的具體情況和工作安排。

MegaFon取得以下成果：

所有分支機搆的流程統一；

從區域型服務轉變為單一的共用作業服務，效率得到提升；

所有分支機搆的產品組合保持一致，同時維持本地定價政策的靈活性；

引進業務關鍵績效指標(KPI)相同、在處理通話時採用標準化路由的聯合客服中心；

改善營運商覆蓋區域內的客戶服務品質；

各類產品的上市時間(TTM)縮短2至5倍。

MegaFon PJSC數位服務總監Sergey Nikiforets表示：「事實證明，與Nexign的合作卓有成效且非常成功。我們在很多目標的設定上向大企業看齊。除了使整體擁有成本最佳化並縮短新業務的上市時間之外，我們還希望改善客戶體驗，從而促進數位化和業務轉型。我們成功地將所有八家子公司轉移到統一的計費流程中，並轉換為單一作業服務，這不僅將支援成本降至最低，還幫助我們開發出生態系統，促進外部合作夥伴的無縫整合。」

除實施統一計費系統之外，一些相關專案也已完成：

整合 FastTrack方法 ，自動更新實施進程。因此，相關負責團隊只需要不超過兩週的時間就能完成系統核心的細微改動，而過去則需要持續一年左右。

，自動更新實施進程。因此，相關負責團隊只需要不超過兩週的時間就能完成系統核心的細微改動，而過去則需要持續一年左右。 建立 微服務工廠 。目標是加快合作夥伴生態系統的建立。借助此工具，MegaFon已經啟動100多個新的業務專案。

。目標是加快合作夥伴生態系統的建立。借助此工具，MegaFon已經啟動100多個新的業務專案。 推出產品目錄，作為MegaFon開發與修改產品和服務的單一切入點。

Nexign執行長Igor Gorkov表示：「無論從雙方井然有序的互動，還是取得的成果來看，我們與MegaFon共同完成的這項專案在電信市場上均獨樹一幟。Nexign團隊對MegaFon的系統進行全面改造，使這家營運商不僅可以提高業務效率，進入新的發展階段，還可以確保客戶忠誠度，同時在所有地區保持高水準的服務。此外，MegaFon還能夠對這套統一的計費系統進行升級，以因應短期和長期業務挑戰，而Nexign的可擴充專業知識和技術將使著眼於開發數位服務的電信公司受益。」

關於Nexign

Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding)旗下的Nexign是首屈一指的業務支援系統(BSS)和物聯網(IoT)解決方案提供商，自1992年以來一直致力於提供價值驅動的高效能產品解決方案。Nexign總部位於聖彼德堡，擁有逾1,800名員工，其辦事處和子公司遍佈俄羅斯、獨立國協、中東，非洲和拉美等地。

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