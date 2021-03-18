Nexign和MegaFon推出统一计费系统以促进数字化转型

俄罗斯圣彼得堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ICS Holding LLC旗下的Nexign是领先的业务支持系统(BSS)和物联网(IoT)解决方案提供商。公司与泛俄数字服务运营商MegaFon已顺利将MegaFon旗下全部八家子公司的计费系统统一到单个BSS平台上。双方还在对客户不造成影响的前提下，将用户数据迁移到新环境中。

传统电信服务已经无法满足人们的需求，MegaFon因此改变其计费核心，并开发出统一的计费系统，大力推进数字化转型。该项目的战略目标包括将总体拥有成本(TCO)降低20%至30%，以及加快新产品的推出。

在项目进行期间，MegaFon原本使用的七个计费系统被单一解决方案所替代。整个流程无缝衔接，对客户没有造成影响，同时在B2X细分市场的迁移过程中充分考虑到各子公司的具体情况和工作安排。

MegaFon取得以下成果：

将所有分支机构的流程统一；

从基于区域的服务转变为单一的共享运营服务，效率得到提升；

所有分支机构的产品组合保持一致，同时维持本地定价政策的灵活性；

引入业务关键绩效指标(KPI)相同、在处理呼叫时采用标准化路由的联合呼叫中心；

改善运营商覆盖范围内的客户服务质量；

各类产品的上市时间(TTM)缩短2至5倍。

MegaFon PJSC数字服务总监Sergey Nikiforets表示：“事实证明，此次与Nexign的这次合作卓有成效且非常成功。我们在很多目标的设定上向大企业看齐。除优化总体拥有成本并缩短新业务的上市时间之外，我们还希望改善客户体验，从而促进数字化和业务转型。我们成功地将所有八家子公司转移到统一的计费流程中，并改换为单一运营服务，这不仅将支持成本降至最低，还帮助我们开发出一个生态系统，从而实现外部合作伙伴的无缝整合。”

除实施统一计费系统之外，一些相关项目也已完成：

整合 FastTrack方法 ，自动更新实施进程。因此，相关负责团队只需要不超过两周的时间就能完成系统核心的细微改动，而过去则需要持续一年左右。

，自动更新实施进程。因此，相关负责团队只需要不超过两周的时间就能完成系统核心的细微改动，而过去则需要持续一年左右。 建立 微服务工厂 。目标是加快合作伙伴生态系统的建立。借助此工具，MegaFon已经启动100多个新的业务项目。

。目标是加快合作伙伴生态系统的建立。借助此工具，MegaFon已经启动100多个新的业务项目。 推出产品目录，将其作为MegaFon在开发与修改产品和服务上的单一切入点。

Nexign首席执行官Igor Gorkov表示：“无论从双方组织有序的互动，还是取得的成果来看，我们与MegaFon联合完成的这个项目在电信市场上均独树一帜。Nexign团队对MegaFon的系统进行了全面改造，使这家运营商不仅可以提高业务效率，进入新的发展阶段，还可以确保客户忠诚度，同时在所有地区保持高水平的服务。此外，MegaFon还能够对这套统一的计费系统进行升级，从而更好地应对短期和长期业务挑战，而Nexign的可扩展专业知识和技术将使着眼于开发数字服务的电信公司受益。”

关于Nexign

Intellectual Computer Systems Holding (ICS Holding)旗下的Nexign是领先的业务支持系统(BSS)和物联网(IoT)解决方案提供商，自1992年以来一直致力于提供价值驱动的高性能产品解决方案。Nexign总部位于圣彼得堡，拥有逾1,800名员工，其办事处和子公司遍布俄罗斯、独联体、中东，非洲和拉美等地。

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