Alorica et Talkdesk annoncent un partenariat stratégique pour déployer une nouvelle génération d’expérience client

SAN FRANCISCO et IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Alorica, leader mondial en solutions d’expérience client (CX), et Talkdesk®, Inc., centre de contact cloud, de premier plan, pour les entreprises innovantes, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pour le lancement de solutions de CX clé en main. Ce partenariat combine la plateforme de centres de contact, basée dans le cloud, de Talkdesk, avec l’exécution opérationnelle primée et les effectifs de premier ordre, d’Alorica, de sorte à fournir aux clients une solution complète permettant de bâtir la satisfaction, la fidélité et la valeur à long terme, des clients, au travers d’une mise en œuvre évolutive, rentable et sécurisée.

« De nombreuses entreprises sont confrontées à la difficile nécessité d’investir et de développer un service client plus robuste, ajoutée à des exigences d’expériences dans un contexte économique incertain », a déclaré Greg Haller, directeur de l’exploitation, chez Alorica. « Grâce à une profonde compréhension du client et de la manière dont les plateformes numériques redéfinissent actuellement notre secteur, Alorica investit dans les technologies et partenaires adaptés, qui permettront à nos clients d’opérer avec succès leur transformation de la CX. Les capacités combinées et complémentaires d’Alorica et de Talkdesk ouvrent pour les clients une voie différenciée où l’expérience client peut être améliorée de manière rentable. À terme, c’est la fidélité envers la marque, la croissance des bénéfices, et les efficiences opérationnelles qui sont au rendez-vous. »

Les attentes du consommateur moderne ont évolué au-delà de l’assistance uniquement vocale, et incluent désormais Web, messagerie, applications mobiles et réseaux sociaux, autant d’éléments qui font partie intégrante du parcours du client. Pour y répondre, les modèles de services doivent assurer l’engagement client rapidement et en toute facilité, en impliquant tous les canaux, d’une manière à la fois personnalisée et contextuelle, au niveau de tous les points de contact avec le client. Or, les entreprises éprouvent des difficultés à activer de nouvelles technologies, des talents de haute qualité, et des modèles opérationnels de classe mondiale, à une cadence accélérée, tout en réduisant les risques et en améliorant l’efficacité.

« Talkdesk a pour passion de faire progresser le secteur des centres de contact grâce à des solutions innovantes, en fournissant aux entreprises les solutions et les options de prix flexibles selon la consommation, dont ils ont besoin pour se démarquer par rapport à la concurrence », a souligné pour sa part Tiago Paiva, président-directeur général de Talkdesk. « La philosophie que partagent Alorica et Talkdesk, axée avant tout sur le client, permet aux entreprises du monde entier de bâtir un attachement et une fidélité envers les marques, en assurant des interactions exceptionnelles avec les clients. »

Alorica et Talkdesk unissent leurs forces pour atteindre ces objectifs, en permettant une compréhension plus complète des besoins des clients, et la mise en œuvre accélérée d’offres sur mesure. Grâce à leurs capacités combinées, les clients bénéficieront d’un modèle opérationnel intégré, pour le recrutement, la formation, l’analytique, la gestion des connaissances, l’assurance qualité, l’acheminement des appels, et l’automatisation. La plateforme cloud native de Talkdesk vient compléter les systèmes intégrés d’Alorica, et appuyer des effectifs qualifiés, en apportant aux clients un partenaire exécutif et stratégique, leader du secteur, afin d’élaborer et développer efficacement les toutes dernières solutions de CX, à l’aide d’une seule interface, pour un coût des opérations de construction distinctes, très inférieur.

En tirant parti de Talkdesk CX Cloud™, Alorica optimise encore davantage sa performance d’entreprise à grande échelle, au nom des clients du monde entier, aboutissant ainsi à une productivité accrue, une meilleure satisfaction des clients, et des économies de coûts plus importantes. À travers ce partenariat unique en son genre, Alorica et Talkdesk fixent une nouvelle référence sur le marché des solutions de centres de contact, caractérisée par l’évolutivité, la sécurité et la fiabilité. Ceci repose non seulement sur l’Accord de niveau de service 100 % disponible, de Talkdesk, mais également sur l’un des plus grands prestataires d’expérience client au monde, Alorica.

À propos d’Alorica

Notre équipe se compose de 100 000 passionnés par la résolution des problèmes, qui améliorent l’existence grâce à des interactions positives avec les clients, sur tous les points de contact, via la voix, les plateformes de discussion et les réseaux sociaux. Tirant parti de technologies innovantes, incluant automatisation intelligente et suite analytique complète, nous apportons notre assistance aux marques les plus respectées au monde, en leur conférant les meilleurs talents et toutes les ressources nécessaires pour créer des expériences clients absolument formidables. Alorica fournit un ensemble de services de classe mondiale, allant du service client aux solutions financières et services numériques, aux clients de tous les secteurs, qui pour beaucoup figurent au classement Fortune 500. Les centres de contact et plateformes opérationnelles d’Alorica sont présents aux quatre coins du monde, avec des sites dans 14 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Alorica.com.

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est le centre de contact cloud pour les entreprises innovantes. Grâce à ses performances de type entreprise et à une facilité d’utilisation de type grand public, Talkdesk s’adapte facilement aux besoins évolutifs des équipes de vente et d’assistance, ainsi qu’à ses clients finaux, contribuant de ce fait à accroître la satisfaction des clients, la productivité et les économies de coûts. Plus de 1 800 entreprises innovantes à travers le monde, dont IBM, Acxiom, 2U, Trivago et YMCA, font confiance à Talkdesk pour transformer l’expérience client en avantage concurrentiel. Pour en savoir plus et demander une démonstration, rendez-vous sur www.talkdesk.com.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ni approbation de leur part.

