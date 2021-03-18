達利思幫助微軟客戶保護其雲端中的敏感性資料

巴黎拉德芳斯區--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--達利思(Thales)宣布推出一項新的資料保護功能，讓微軟客戶可以受惠於Microsoft 365全系列應用程式的強大功能，同時保護雲端中的敏感性資料，並滿足主要的資料隱私法規和要求。

對於在金融服務和醫療保健等受到嚴格監管的行業中推展營運的公司而言，它們現在可以使用專為其設計的達利思Luna硬體安全模組(HSM)和Double Key Encryption for Microsoft 365，並滿足各類法規要求，例如歐盟《通用資料保護條例》(GDPR)、《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)以及歐洲資料保護委員會(EDPR)在Schrems II裁決之後給出的建議。

在遠端工作時代和更趨嚴格的隱私法規下保護資料安全

當今的遠端工作環境高度依賴資訊的協作共用，這使組織既要維護機密資料的安全性和遵從法規要求，又要提高員工生產力。對於金融服務、政府和醫療保健等受到嚴格監管的行業內組織而言，其敏感性資料需要最高層級的控制和安全性。Luna HSM與Double Key Encryption for Microsoft 365的整合提供了高度敏感性資料所需的保護，同時能夠滿足特殊的法規要求。

微軟DKE合作夥伴總監Imran Mohiuddin表示：「遠端工作已不再是少數人獨有的特權，而是現在許多公司的預設營運模式。我們為Microsoft 365客戶提供的協作和生產力工具旨在使公司在任何情況下都能蓬勃發展。但是，實現這項目標的一個關鍵要素在於確保他們在保護敏感性資料方面擁有最佳的安全性與法規遵循解決方案。我們的Double Key Encryption與達利思硬體整合，使肩負更高資料保護要求、法規遵循義務和法規限制的客戶能保護其高度敏感的資訊。透過完全控制其加密金鑰，客戶可以確定沒有協力廠商可以存取其未加密的資料——包括微軟在內。安全問題永遠都不應該將公司阻擋在這個遠端工作的時代以外，讓他們不能將敏感資訊移轉到雲端中。透過與達利思的合作，我們將確保這個問題不會發生在我們的客戶身上。」

達利思已將其產業領先的Luna HSM與微軟Double Key Encryption for Microsoft 365整合在一起。這使客戶可以在保護其最機密或最敏感性資料的同時，保持對雲端中加密金鑰的控制。該解決方案使用兩個金鑰來保護資料。客戶透過Luna HSM安全地管理一個金鑰，另一個則由微軟控制。如要查看資料，必須同時擁有兩個金鑰的存取權限，這意味著未經客戶的許可則無法使用。

達利思加密解決方案副總裁Todd Moore表示：「我們與微軟的合作旨在使客戶在安全性方面無後顧之憂，無論他們在何處存取或者存取哪些微軟應用程式。我們的工作方式已經永遠發生了變化，為了實現蓬勃發展，企業不得不越來越多地適應和採用協作化的應用程式。達利思Luna HSM與微軟Double Key Encryption的整合讓企業可以控制其加密資料並符合法規要求，而不論其屬於哪個行業。」

關於達利思 作為全球先進技術的領導者，達利思（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數位化和深度科技創新——互聯互通、巨量資料、人工智慧、網路安全和量子計算，建構對社會發展至關重要的充滿自信的未來。集團為國防、航空、航太、交通以及數位身分與安全領域的企業、組織和政府客戶提供解決方案、服務及產品，透過將個人視為所有決策背後的驅動力，幫助客戶完成他們的關鍵任務。達利思在全球68個國家擁有81,000名員工，集團2020年的銷售收入為170億歐元。

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