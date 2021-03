HOUSTON & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Riversand, een cloud-native leverancier van Master Data Management (MDM) en Product Information Management (PIM) -oplossingen, kondigde vandaag zijn samenwerking aan met Spryker Systems GmbH, een wereldwijde e-commerce softwareleverancier.

Spryker Cloud Commerce OS is gebouwd om headless, API-gebaseerde commerce te ondersteunen en heeft een modulair ontwerp om klanten te helpen opschalen. De architectuur van Spryker vormt een aanvulling op het cloud-native Master Data Experience Platform van Riversand, dat ook een schaalbaar platform is, waardoor aanvullende apps kunnen worden ontwikkeld om nieuwe zakelijke vereisten op te lossen naarmate de marktomstandigheden veranderen.

“Het innovatieve cloud-native platform van Riversand zal de basis vormen van de digitale transformatieprojecten van Spryker en is een optimale partner voor een flexibele aanpak”, aldus Edmund Frey, Chief Revenue Officer bij Spryker. “Deze samenwerking geeft ons een unieke kans om onze klanten de meest geavanceerde MDM- en PIM-oplossing op de markt te bieden.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.