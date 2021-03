Air Liquide signe son premier contrat d’achat à long terme d’électricité renouvelable aux Pays-Bas

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a signé un contrat d’achat d’électricité de long terme avec Vattenfall, un des principaux fournisseurs européens d’énergie, pour acheter la production d’une capacité de 25 mégawatts d’énergie éolienne aux Pays-Bas. Après les contrats d’achat à long terme d’électricité renouvelables signés aux Etats-Unis et en Espagne, il s’agit du premier contrat du Groupe aux Pays-Bas. Air Liquide réaffirme ainsi son engagement à jouer un rôle de leader dans la transition énergétique et à réduire son empreinte carbone, en ligne avec ses Objectifs climat.

Grâce à ce contrat de long terme d’une durée de 15 ans, Air Liquide alimentera en énergie renouvelable certaines de ses unités de production de gaz industriel et médical aux Pays-Bas. Cela inclut la première unité de production d'oxygène de taille mondiale adaptée à un réseau électrique recourant aux énergies renouvelables, que le Groupe est en train de construire dans le port de Moerdijk.

L’énergie renouvelable proviendra d’une ferme éolienne offshore située à une distance de 18 à 36 kilomètres des côtes néerlandaises. Cette ferme éolienne, qui sera la première au Monde à ne pas être soutenue par des subventions publiques, est en cours de développement et devrait être opérationnelle à l’horizon 2023.

Sur la durée du contrat, Air Liquide s’approvisionnera en électricité renouvelable à hauteur d’environ 15 % de sa consommation actuelle aux Pays-Bas. La quantité d’électricité renouvelable consommée permettra d’éviter l’émission de 750 000 tonnes de CO 2 sur la durée du contrat. Cet accord permettra à Air Liquide de renforcer son offre de solutions bas carbone à des prix compétitifs et d’offrir à ses clients la possibilité d’augmenter la part de renouvelable dans leurs produits finaux.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Cet accord nous permettra d’offrir à nos clients des solutions contribuant à la réduction des émissions de CO 2 , en ligne avec nos Objectifs climat. Dans le contexte de la transformation sans précédent du secteur de l’énergie en Europe, Air Liquide accélère dans son engagement à jouer un rôle moteur dans la transition énergétique en soutenant le développement des ressources renouvelables au service d’une économie européenne bas-carbone. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

