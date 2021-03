A Ecopetrol estende investimento na Aspen Technology Solutions para acelerar as iniciativas de transformação digital

BEDFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN), líder global em software de otimização de ativos, anunciou hoje que a Ecopetrol, a maior empresa petroleira na Colômbia, selecionou o software de otimização dinâmica Aspen GDOT™ como parte da sua iniciativa de digitalização para aprimorar margens operacionais nas suas duas refinarias em Cartagena e Barrancabermeja, bem como atualizou o software de controle avançado de processos Aspen DMC3™ na refinaria de Barrancabermeja.

«Otimizar a produção e aumentar as margens no cenário atual da indústria requer uma tecnologia digital que permita que as refinarias enxerguem todo o processo e possam realizar ajustes baseados em dados em tempo real», disse Francisco Trespalacios Vergara, líder das iniciativas digitais na Ecopetrol. «Esta combinação de soluções da AspenTech nos dá visibilidade e um controle sem precedentes para podermos responder às mudanças nas condições de mercado e alinhar nossas estratégias de planejamento, otimização e controle em nossas instalações de Cartagena e Barrancabermeja com nossos modelos globais. Estas soluções também se encaixam em nossa iniciativa de digitalização corporativa que denominamos internamente “Best of the Best”, que busca aplicar as melhores soluções tecnológicas para atender às necessidades da organização como um todo».

O Aspen GDOT e o Aspen DMC3 se integram a outras soluções da AspenTech que agora são usadas pela Ecopetrol, incluindo o Aspen PIMS-AO™ para planejamento, o aspenONE® Engineering para otimização de processos, o Aspen Petroleum Scheduler™ e o Aspen Refinery Multi-Blend Optimizer™ para programação e o Aspen Operations Reconciliation and Accounting™ para reconciliação de balanços de massa. Com o Aspen GDOT, a Ecopetrol tem como objetivo aprimorar o desempenho e as margens, com coordenação de múltiplas refinarias em malha fechada e em tempo real. A Ecopetrol utilizará o Aspen DMC3 para garantir e sustentar o desempenho ótimo, utilizando uma tecnologia adaptativa de controle de processos que permite a atualização e ajustes dos modelos de forma automática e online, ao mesmo tempo que mantém o processo na região ótima de operação.

«A Ecopetrol está com um foco verdadeiramente inovativo e de vanguarda para otimizar a produção e preencher as lacunas entre o planejamento, programação e operações», disse Alex Muro, Vice-Presidente de Vendas Regionais para América Latina na Aspen Technology. «Estas soluções darão a estas instalações da Ecopetrol a agilidade e a flexibilidade operacional que elas necessitam para se adaptar às demandas dos clientes e permitirão que a Ecopetrol obtenha os benefícios de forma mais rápida, integrando com os softwares da AspenTech já existentes nestas instalações».

A Aspen Technology (AspenTech) é um líder global em software de otimização de ativos. Suas soluções lidam com ambientes industriais complexos onde é crítico otimizar o projeto dos ativos, assim como a operação e o ciclo de vida de manutenção dos mesmos. A AspenTech combina de forma única décadas de expertise em modelagem de processos com inteligência artificial. Sua plataforma de software automatiza tarefas de alto nível e constrói vantagens competitivas e sustentáveis, fornecendo altos retornos ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos. Como resultado, as empresas de indústrias de capital intensivo podem maximizar o tempo de operação e alcançar os limites do desempenho ótimo, operando seus ativos de maneira mais segura, mais sustentável, por mais tempo e de forma mais ágil. Visite AspenTech.com para saber mais.

