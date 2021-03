Broward Health et Voluntis lancent un nouveau programme d'évaluation clinique sur les thérapies numériques pour le cancer du sein métastatique

DEERFIELD BEACH, Fla. & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Voluntis (Paris:ALVTX) (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui une collaboration avec Broward Health, système public de santé dans l’Etat de Floride. Le partenariat porte sur la réalisation d'une évaluation clinique en vie réelle d'Oleena®, application numérique aidant les patients à gérer leurs symptômes.

Dans le cadre de cette collaboration, Oleena®, thérapie numérique autorisée par la FDA et développée par Voluntis pour les patients atteints de cancer, sera fournie aux patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+/HER2- pour les aider à gérer elles-mêmes les symptômes et les effets secondaires de leur maladie et de leurs traitements. L’étude clinique commencera à recruter des patientes en 2021, après un déploiement initial d'Oleena à Broward Health North.

Les partenaires effectueront une analyse de l'impact en vie réelle de la solution dans le cadre du programme d'éducation assisté par la technologie à destination des patientes atteints de cancer du sein métastatique qui vise à éduquer les patientes atteintes de cancer du sein métastatique HR+/HER2- et leurs soignants. Oleena® sera inclus dans le programme pour aider les patientes à mieux comprendre leur plan de soins et à y participer.

Etant l'un des plus grands systèmes publics de santé aux Etats-Unis, Broward Health s'engage pour la fourniture de soins de qualité aux habitants du comté de Broward tout en améliorant l'accès aux services de santé. Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations évalueront comment une thérapie numérique sous prescription peut faciliter la gestion à distance des symptômes des patients atteints de cancer.

Oleena® intègre des algorithmes cliniques dans une application ergonomique qui fournit en temps réel des recommandations personnalisées pour la gestion des symptômes à domicile. En outre, les équipes de soins ont accès aux fonctions de triage automatisé qui permettent de suivre les patients et d'identifier les cas les plus urgents. Avec cette initiative conjointe, les partenaires visent à améliorer la qualité des soins et des résultats cliniques tout en réduisant le recours aux services d’urgence et aux hospitalisations qui résultent de symptômes non traités.

Au cours de la phase de conception, une attention particulière a été accordée à l'optimisation de l'expérience utilisateur, afin de s’adapter aux différents niveaux de connaissances en matière de santé et à la prise en charge de plusieurs langues. Cette collaboration démontre l'engagement et la volonté de Broward Health et de Voluntis d'améliorer la prise en charge médicale et de contribuer à réduire les disparités entre patients.

« Avec Oleena®, Broward Health North est le premier hôpital public du sud de la Floride à proposer une thérapie numérique pour aider à la gestion des symptômes du cancer et le suivi des patients à distance », a déclaré le docteur Mehmet Hepgur, oncologue au sein du Broward Health Physician Group. « Nous sommes ravis de travailler avec Voluntis pour améliorer le suivi clinique et simplifier la relation entre les patients et leur équipe de soins. »

Le Dr Geneviève d'Orsay, Directrice Médicale de Voluntis, a déclaré : « Nous sommes ravis de permettre aux patients de Broward Health d’utiliser Oleena® et de bénéficier d’un soutien au quotidien dans leur parcours contre le cancer. Nous nous réjouissons de cette collaboration afin de faire progresser l’évidence clinique autour des thérapies numériques en oncologie. »

À propos de Broward Health

Broward Health, qui fournit des services depuis plus de 80 ans, est un système reconnu au niveau national dans le sud de la Floride qui offre des soins de santé de classe mondiale à tous. Le système de santé de Broward comprend l'hôpital universitaire Broward Health Medical Center, Broward Health North, Broward Health Imperial Point, Broward Health Coral Springs, l'hôpital pour enfants Salah Foundation, Broward Health Weston, Broward Health Community Health Services, Broward Health Physician Group, Broward Health Urgent Care, Broward Health International et Broward Health Foundation. Pour plus d'informations, visitez le site BrowardHealth.org.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.voluntis.com, ou nous suivre sur Linkedin et Twitter.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.