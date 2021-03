Deenova si aggiudica la gara d’appalto all'Ospedale San Camillo ampliando la sua serie di vittorie europee in Italia

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha reso noto pubblicamente che il suo successo di mercato senza precedenti nel 2020 si è espanso inesorabilmente in Italia nel 2021, aggiudicandosi la recente gara pubblica presso l'Ospedale San Camillo per la fornitura di armadi automatizzati per la dose unitaria, prescrizione elettronica, tracciabilità di dispositivi medici e un modello di servizio completo per l'uso delle soluzioni di livello mondiali di Deenova.

Giorgio Pavesi, Amministratore Delegato di Deenova in Italia, ha dichiarato: "È una testimonianza dello slancio sul mercato europeo di Deenova iniziato nel 2020, coniugando nuovi robot e contratti di servizio presso i principali ospedali in Europa, con ulteriori acquisti di tecnologie e servizi complessi da parte dei precedenti clienti Deenova, mostrando chiaramente un alto livello di continua soddisfazione per le nostre soluzioni di automazione anche tra la nostra base di clienti esistente, come l'Ospedale San Camillo ".

L'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini è un'azienda sanitaria pubblica di Roma con 730 posti letto ed è inserita nel sistema sanitario regionale come centro HUB. La struttura degli edifici è organizzata in 14 padiglioni, dove sono distribuiti i reparti e le sedi dei servizi, e comprende un'area complessiva di 238.000 m².

Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%. Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.