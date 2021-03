Extreme E unisce le forze con Polymateria per far fronte al problema dell’inquinamento globale da plastica

Polymateria scientists checking materials at the company's labs in Imperial College, London (Photo: Business Wire)

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Extreme E, la nuova serie automobilistica di rally impegnata a favore della sostenibilità e dedicata esclusivamente a SUV elettrici, sta unendo le forze con Polymateria e la sua tecnologia rivoluzionaria che mira ad affrontare il problema dell’inquinamento globale da plastica. L’annuncio delle due imprese coincide con la Giornata mondiale del riciclo.

Si stima che il 32% di tutte le confezioni di plastica utilizzate nel mondo non venga riciclato o smaltito correttamente e uno sbalorditivo 80% della plastica presente negli oceani deriva da questi rifiuti terrestri non gestiti. Polymateria ha creato la prima materia plastica al mondo biodegradabile all’aria aperta in un tempo controllato, che ritornerà velocemente e in sicurezza nella natura se la sua destinazione finale è l’ambiente naturale, lasciando che avvenga il riciclaggio.

