SAN FRANCISCO & IRVINE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Alorica, een wereldleider op het gebied van klantervaringsoplossingen (CX), en Talkdesk®, Inc., het toonaangevende cloudcontactcentrum voor innovatieve ondernemingen, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om kant-en-klaar te leveren CX-oplossingen. Het partnerschap brengt het cloudgebaseerde contactcenterplatform van Talkdesk samen met de bekroonde operationele uitvoering en het beste personeel van Alorica, waardoor klanten een complete oplossing krijgen om klanttevredenheid, loyaliteit en langetermijnwaarde op te bouwen door middel van een schaalbare, kostenefficiënte en veilige implementatie.

