Barrier1 Systems與Cepton合作，為全球客戶部署先進的雷射雷達保全和安全系統

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的智慧雷射雷達解決方案供應商Cepton今天宣布，與頂尖的周邊安全解決方案供應商Barrier1 Systems建立合作夥伴關係。透過使用Cepton的Helius™智慧雷射雷達系統，Barrier1 Systems將為其實體屏障系統增加新的智慧層，使下一代早期預警入侵偵測和現場安全應用成為可能。

總部位於北卡羅萊納州的Barrier1 Systems正在與公私部門的全球客戶合作，安裝利用Cepton的Helius系統特有功能的創新型解決方案，該系統結合了Vista®-P雷射雷達感測器網路以及邊緣計算和先進感知軟體，可以提供即時、匿名的3D物體偵測、分類、追蹤和處理速度。此次合作將展現Cepton雷射雷達技術的多用途性，以及智慧雷射雷達解決方案如何提高各類公有和私有商業空間和設施的安全性。

在某客戶應用中，Barrier1 Systems將其屏障控制系統與Helius相結合，以監測車輛接近進出口點的速度和方向。如果車輛在指定範圍內超過某一速度限制，系統會將該車輛標記為具有潛在的入侵企圖，並向中央系統發出警報，以便採取進一步行動。透過對車輛行駛方向進行分類，還可以防範外部道路來襲的威脅。

類似於以上所述的部署利用Cepton Vista雷射雷達的遠端、高解析度影像處理能力，以及Helius解決方案提供的有關物體大小、位置和速度的即時3D資訊。例如，Barrier1 Systems使用Helius來偵測和分類150公尺範圍內的車輛，並追蹤它們的速度，以幫助診斷是否存在潛在突破屏障的情況。Helius提供的目標資訊遠比來自雷達的準確，因此能夠盡可能減少主動錯誤資訊和漏報。

Barrier1 Systems還部署了Cepton的Helius系統，用於幫助確保設施安全和現場安全。例如，在客戶庫存地點安裝Vista-P90雷射雷達感測器網路，以對進出點進行監控。Helius可產生各種有用的資訊，例如被偵測到的物體是車輛還是人員、移動速度有多快，以及是否位於預先確定的禁區內。雷射雷達可以在許多對相機具有挑戰性的天氣和照明條件下全天候工作，因此可以幫助設施管理人員持續確保財產安全和工人安全。各種設施還可以利用智慧雷射雷達資料來標記潛在的事故和門禁破壞情況。

Barrier1 Systems安全專案副總裁Baxter Matthews在談及此次合作時表示：「在安全和保全領域，Cepton的雷射雷達技術和感知解決方案使我們能夠激發出一系列新的創新和能力。考慮到當今公共和私人空間所面臨的一系列威脅和挑戰，這些創新和能力至關重要。Cepton解決方案的安裝非常簡單，使得我們可以輕鬆地進行快速部署和擴展。此外，雷射雷達影像的匿名性和高精度性有助於安全和保全方面獲得顯著提升。一家知名客戶非常喜歡我們解決方案的優點，他們想在自己的全國所有經營場所進行部署，這真的令人難以置信。令人興奮的是，我們只是觸及了所有可能性的表面，因為在周邊安全行業及其他領域還存在許多未開發的應用——其中的客戶已經看到我們與Cepton的合作所帶來的解決方案的巨大潛力。」

Cepton共同創辦人兼執行長Jun Pei博士補充道：「除了在汽車業所發揮的眾所周知的作用，雷射雷達還是一項多功能的技術，可以在許多其他應用中支援將安全和自動化水準提升至全新的水準。我們與Barrier1的合作即是力證。在設計採用MMT®雷射雷達解決方案時，我們考慮了客戶的感知需求，對於像Barrier1所開發的安全和保全解決方案，我們專注於將準確性、可靠性和延展性進行完美組合。我們期待與Barrier1繼續合作，透過打造使用雷射雷達智慧的增強型安全和保全解決方案，拓展雷射雷達在全球的應用案例。」

關於Cepton Technologies, Inc.

Cepton為自動駕駛(ADAS/AV)、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用等一系列市場提供採用雷射雷達技術的先進智慧解決方案。Cepton的MMT®雷射雷達專利技術能實現可靠、可擴展且具有成本效益的解決方案，可為智慧應用提供遠端高解析度3D感知。

Cepton成立於2016年，專注於高性能、高品質雷射雷達解決方案的大眾市場商品化。公司領導者由業界資深人士組成，他們在先進的雷射雷達和影像技術領域擁有超過二十年的集體經驗。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在德國、加拿大、日本和印度設有營業據點，為快速成長的全球客戶群提供服務。欲瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上掌握我們的最新動態。

關於Barrier1

Barrier1 Systems, LLC (Barrier1 Systems)提供先進、可靠的實體屏障和安全解決方案，使用具有獨特功能的創新型產品，來滿足客戶特定場所的需求和要求。在過去的17年間，公司在13個國家部署了超過4,500套防撞屏障系統。

Barrier1 Systems擁有工程、焊接和金屬加工、控制和警報、電子、電力系統、程式設計、製造和安裝方面的專長。公司成立於2002年。Barrier1 Systems為其產品進行工程設計和直接製造，並提供安裝後的支援服務。欲瞭解有關Barrier1的更多資訊，請造訪www.barrier1.us。

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