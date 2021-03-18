Barrier1 Systems与Cepton合作，为全球客户部署先进的激光雷达安防和安全系统

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的智能激光雷达解决方案提供商Cepton今天宣布，与顶尖的周边安全解决方案提供商Barrier1 Systems建立合作伙伴关系。通过使用Cepton的Helius™智能激光雷达系统，Barrier1 Systems将为其物理屏障系统增加新的智能层，使下一代早期预警入侵检测和现场安全应用成为可能。

总部位于北卡罗莱纳州的Barrier1 Systems正在与公共和私营部门的全球客户合作，安装利用Cepton的Helius系统特有功能的创新型解决方案，该系统结合了Vista®-P激光雷达传感器网络以及边缘计算和高级感知软件，可以提供实时、匿名的3D物体检测、分类、跟踪和处理速度。此次合作将展现Cepton激光雷达技术的多用途性，以及智能激光雷达解决方案如何提高各类公共和私有商业空间和设施的安全性。

在某客户应用中，Barrier1 Systems将其屏障控制系统与Helius相结合，以监测车辆接近进出口点的速度和方向。如果车辆在指定范围内超过某一速度限制，系统会将该车辆标记为具有潜在的入侵企图，并向中央系统发出警报，以便采取进一步行动。通过对车辆行驶方向进行分类，还可以防范外部道路来袭的威胁。

类似于以上所述的部署利用Cepton Vista激光雷达的远程、高分辨率成像能力，以及Helius解决方案提供的有关物体大小、位置和速度的实时3D信息。例如，Barrier1 Systems使用Helius来检测和分类150米范围内的车辆，并跟踪它们的速度，以帮助诊断是否存在潜在突破屏障的情况。Helius提供的目标信息远比来自雷达的准确，因此能够尽可能减少主动错误信息和漏报。

Barrier1 Systems还部署了Cepton的Helius系统，用于帮助确保设施安全和现场安全。例如，在客户库存地点安装Vista-P90激光雷达传感器网络，以对进出点进行监控。Helius可生成各种有用的信息 ，例如被检测到的物体是车辆还是人员、移动速度有多快，以及是否位于预先确定的禁区内。激光雷达可以在许多对摄像头具有挑战性的天气和照明条件下全天候工作，因此可以帮助设施管理人员持续确保财产安全和工人安全。各种设施还可以利用智能激光雷达数据来标记潜在的事故和门禁破坏情况。

Barrier1 Systems安全项目副总裁Baxter Matthews在谈及此次合作时表示：“在安全和安防领域，Cepton的激光雷达技术和感知解决方案使我们能够激发出一系列新的创新和能力。考虑到当今公共和私人空间所面临的一系列威胁和挑战，这些创新和能力至关重要。Cepton解决方案的安装非常简单，使得我们可以轻松地进行快速部署和扩展。此外，激光雷达图像的匿名性和高精度性可以助力安全和安防方面获得显著提升。一家知名客户非常喜欢我们解决方案的优点，他们想在自己的全国所有经营场所进行部署，这真的令人难以置信。令人兴奋的是，我们只是触及了所有可能性的表面，因为在周边安全行业及其他领域还存在许多未开发的应用——其中的客户已经看到我们与Cepton的合作所带来的解决方案的巨大潜力。”

Cepton联合创始人兼首席执行官Jun Pei博士补充道：“除了在汽车行业所发挥的众所周知的作用，激光雷达还是一项多功能的技术，可以在许多其他应用中支持将安全和自动化水平提升至全新的水平。我们与Barrier1的合作即是力证。在设计基于MMT®的激光雷达解决方案时，我们考虑了客户的感知需求，对于像Barrier1所开发的安全和安防解决方案，我们专注于将准确性、可靠性和可扩展性进行完美组合。我们期待与Barrier1继续合作，通过打造使用激光雷达智能的增强型安全和安防解决方案，拓展激光雷达在全球的应用案例。”

关于Cepton Technologies, Inc.

Cepton为自动驾驶(ADAS/AV)、智慧城市、智能空间和智能工业应用等一系列市场提供基于激光雷达的先进智能解决方案。Cepton的MMT®激光雷达专利技术能实现可靠、可扩展且具有成本效益的解决方案，可为智能应用提供远程高分辨率3D感知。

Cepton成立于2016年，专注于高性能、高质量激光雷达解决方案的大众市场商业化。公司领导者由行业资深人士组成，他们在先进的激光雷达和成像技术领域拥有超过二十年的集体经验。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在德国、加拿大、日本和印度设有分支机构，为快速增长的全球客户群提供服务。欲了解更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注我们。

关于Barrier1

Barrier1 Systems, LLC (Barrier1 Systems)提供先进、可靠的物理屏障和安全解决方案，使用具有独特功能的创新型产品，来满足客户特定场所的需求和要求。在过去的17年间，公司在13个国家部署了超过4,500套防撞屏障系统。

Barrier1 Systems拥有工程、焊接和金属加工、控制和报警、电子、电力系统、编程、制造和安装方面的专长。公司成立于2002年。Barrier1 Systems为其产品进行工程设计和直接制造，并提供安装后的支持服务。欲了解有关Barrier1的更多信息，请访问www.barrier1.us。

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