武田和IDT為嬌生COVID-19疫苗生產提供支援

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（簡稱「武田」）今天宣布與委託開發和製造組織IDT Biologika GmbH（簡稱IDT）簽署一項共同協議，將利用IDT之前為武田登革熱候選疫苗(TAK-003)預留的產能來生產嬌生公司(Johnson & Johnson)旗下楊森製藥公司(Janssen Pharmaceutical Companies)研發的單劑量COVID-19疫苗。在三個月的協議期結束後，該產能將返還武田，以恢復其關鍵藥品生產，以便在獲得主管機關核准後，依計劃推出登革熱疫苗。

武田全球疫苗事業部總裁Rajeev Venkayya表示：「我們很高興與IDT合作以支援楊森公司的工作，努力讓該公司的COVID-19疫苗惠及全球盡可能多的人群。同時我們也認識到，登革熱疫苗的大量需求仍未得到滿足，我們將與IDT密切合作，努力緩解TAK-003供應受到的影響。」

IDT Biologika執行長Jürgen Betzing表示：「非常感謝我們的長期客戶武田的本次靈活安排，使我們能夠協助生產當前全球急需的COVID-19疫苗。在過去的幾個月裡，我們已經非常清楚地認識到，只有透過合作和做出承諾，才能解決疫情帶來的挑戰。我認為，本次三家業界組織之間的短期安排，充分彰顯出我們產業有意願、有能力創造性地解決這場危機。透過我們為楊森和阿斯特捷利康生產的疫苗產品以及我們與德國疫苗研究中心DZIF合作開發的自有COVID-19疫苗，我們公司可以為對抗COVID-19做出重要貢獻。」

根據該協議，武田將於即日起為三種不同COVID-19疫苗的全球配發提供支援。之前武田曾發布承諾，表示將透過與Novavax和Moderna的合作，在日本儘快實現COVID-19疫苗的持續供應。武田將從Novavax獲得疫苗生產技術轉讓，並將根據其超過2.5億支的產能負責疫苗的推廣和商品化。作為該公司與Moderna和日本政府厚生勞動省(MHLW)聯合合作計畫的一部分，武田還將進口和配發5,000萬支來自Moderna的mRNA COVID-19疫苗。

武田完全有能力履行其承諾，滿足與COVID-19和登革熱相關的公共衛生需求。武田正在與主管機關和推薦機構合作，酌情將其候選登革熱疫苗提供給可能從中受惠的人，以及居住在受登革熱威脅的社區或前往這些社區的人。全球一半以上人群正面臨登革熱風險，隨著人口成長、全球化和城市化，預計未來幾十年內該數字還將增加。

關於武田針對COVID-19所作的努力

目前，武田正透過多項活動和合作關係，採取綜合方法來治療和預防當前的COVID-19以及未來的全球大流行病，其參與的活動和合作包括但不限於：

超免疫球蛋白： 武田共同創立了CoVIg-19血漿聯盟，並聯合其他領先的血漿公司開發和製造一種超免疫球蛋白，該藥目前正處於全球臨床試驗評估過程中。該聯盟還參與了The Fight Is In Us聯盟以及相關康復期血漿捐贈運動。

武田共同創立了CoVIg-19血漿聯盟，並聯合其他領先的血漿公司開發和製造一種超免疫球蛋白，該藥目前正處於全球臨床試驗評估過程中。該聯盟還參與了The Fight Is In Us聯盟以及相關康復期血漿捐贈運動。 其他療法： 公司還在評估現有的武田產品和開發中的產品用於對抗COVID-19病毒的活動，並共同創立了COVID研發聯盟。此外，武田還加入了IMI醫護聯盟和加快COVID-19治療干預和疫苗(ACTIV)夥伴關係。

公司還在評估現有的武田產品和開發中的產品用於對抗COVID-19病毒的活動，並共同創立了COVID研發聯盟。此外，武田還加入了IMI醫護聯盟和加快COVID-19治療干預和疫苗(ACTIV)夥伴關係。 疫苗：武田已與日本政府、Novavax和Moderna合作，幫助加快COVID-19疫苗上市。我們正發揮我們廣泛而完善的全球製造和供貨能力的優勢，建構我們在日本現有的流感大流行防備努力。武田支持我們的合作夥伴和聯盟，共同目標是迅速發現、開發、交付有效的COVID-19治療藥物和疫苗，確保針對未來大流行的防備。

武田對疫苗的承諾

疫苗每年可預防200萬至300萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。過去70年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處治一部分世界上最具挑戰性的感染性疾病，例如登革熱、COVID-19、茲卡和諾羅病毒。武田的團隊給疫苗開發、製造及全球可及性領域帶來出色的追蹤記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線滿足世界上最緊迫的一部分公共衛生需求。如需瞭解更多資訊，請造訪www.TakedaVaccines.com。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，秉承我們對患者、員工和地球的承諾，武田致力於發現和交付轉變命運的藥品。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見遺傳疾病和血液學、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行針對性研發投入。我們正在專注於開發有助於改善患者生活的高度創新的藥品，努力推動新治療選擇的尖端，並發揮我們的升級版協作研發引擎和能力的優勢，以研製強大的、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善患者的生活品質，在約80個國家與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.takeda.com

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前瞻性陳述

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