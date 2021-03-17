武田和IDT为强生COVID-19疫苗生产提供支持

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（简称“武田”）今天宣布与合同开发和制造组织IDT Biologika GmbH（简称“IDT”）签署一项共同协议，将利用IDT之前为武田登革热候选疫苗(TAK-003)预留的产能来生产强生公司(Johnson & Johnson)旗下杨森制药公司(Janssen Pharmaceutical Companies)研发的单剂量COVID-19疫苗。在三个月的协议期结束后，该产能将返还武田，以恢复其关键药品生产，以便在获得监管部门批准后，按计划推出登革热疫苗。

武田全球疫苗事业部总裁Rajeev Venkayya表示：“我们很高兴与IDT合作以支持杨森公司的工作，努力让该公司的COVID-19疫苗惠及全球尽可能多的人群。同时我们也认识到，登革热疫苗的大量需求仍未得到满足，我们将与IDT密切合作，努力缓解TAK-003供应受到的影响。”

IDT Biologika首席执行官Jürgen Betzing表示：“非常感谢我们的长期客户武田的本次灵活安排，使我们能够协助生产当前全球急需的COVID-19疫苗。在过去的几个月里，我们已经非常清楚地认识到，只有通过合作和做出承诺，才能解决疫情带来的挑战。我认为，本次三家业内组织之间的短期安排，充分彰显出我们行业有意愿、有能力创造性地解决这场危机。通过我们为杨森和阿斯利康生产的疫苗产品以及我们与德国疫苗研究中心DZIF合作开发的自有COVID-19疫苗，我们公司可以为抗击COVID-19做出重要贡献。”

根据该协议，武田将于即日起为三种不同COVID-19疫苗的全球分发提供支持。此前武田曾发布承诺，称将通过与Novavax和Moderna的合作，在日本尽快实现COVID-19疫苗的持续供应。武田将从Novavax获得疫苗生产技术转让，并将基于其超过2.5亿支的产能负责疫苗的推广和商业化。作为该公司与Moderna和日本政府厚生劳动省(MHLW)联合合作计划的一部分，武田还将进口和分发5,000万支来自Moderna的mRNA COVID-19疫苗。

武田完全有能力履行其承诺，满足与COVID-19和登革热相关的公共卫生需求。武田正在与监管部门和推荐机构合作，酌情将其候选登革热疫苗提供给可能从中受益的人，以及居住在受登革热威胁的社区或前往这些社区的人。全球一半以上人群正面临登革热风险，随着人口增长、全球化和城市化，预计未来几十年内该数字还将增加。

关于武田针对COVID-19所作的努力

当前，武田正通过多项活动和合作关系，采取综合方法来治疗和预防当前的COVID-19以及未来的全球大流行病，其参与的活动和合作包括但不限于：

超免疫球蛋白： 武田共同创立了CoVIg-19血浆联盟，并联合其他领先的血浆公司开发和制造一种超免疫球蛋白，该药目前正处于全球临床试验评估过程中。该联盟还参与了The Fight Is In Us联盟以及相关康复期血浆捐赠运动。

武田共同创立了CoVIg-19血浆联盟，并联合其他领先的血浆公司开发和制造一种超免疫球蛋白，该药目前正处于全球临床试验评估过程中。该联盟还参与了The Fight Is In Us联盟以及相关康复期血浆捐赠运动。 其他疗法： 公司还在评估现有的武田产品和开发中的产品用于抗击COVID-19病毒的活动，并共同创立了COVID研发联盟。此外，武田还加入了IMI医护联盟和加快COVID-19治疗干预和疫苗(ACTIV)伙伴关系。

公司还在评估现有的武田产品和开发中的产品用于抗击COVID-19病毒的活动，并共同创立了COVID研发联盟。此外，武田还加入了IMI医护联盟和加快COVID-19治疗干预和疫苗(ACTIV)伙伴关系。 疫苗：武田已与日本政府、Novavax和Moderna合作，帮助加快COVID-19疫苗上市。我们正发挥我们广泛而完善的全球制造和供货能力的优势，构建我们在日本现有的流感大流行防备努力。武田支持我们的合作伙伴和联盟，共同目标是迅速发现、开发、交付有效的COVID-19治疗药物和疫苗，确保针对未来大流行的防备。

武田对疫苗的承诺

疫苗每年可预防200万至300万人死亡，并已改变了全球公共卫生。过去70年来，武田一直供应疫苗以保护日本人民的健康。现今，武田的全球疫苗业务正应用创新来处治一部分世界上最具挑战性的感染性疾病，例如登革热、COVID-19、寨卡和诺瓦克病毒。武田的团队给疫苗开发、制造及全球可及性领域带来出色的追踪记录和大量知识，以推动疫苗后续产品线满足世界上最紧迫的一部分公共卫生需求。如需了解更多信息，请访问www.TakedaVaccines.com。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承我们对患者、员工和地球的承诺，武田致力于发现和交付转变命运的药品。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见遗传疾病和血液学、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。如需了解更多信息，请访问：https://www.takeda.com

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