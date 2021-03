 Ricardo Defense a remporté un contrat à fournisseur unique, d’une valeur de plus de 89 millions de dollars, pour fournir 9 480 kits d'adaptation ABS/ESC à l’armée américaine

DETROIT, État du Michigan--(BUSINESS WIRE)--L’armée a octroyé aujourd’hui à Ricardo Defense un contrat de base pour la fourniture de jusqu’à 9 480 kits d'adaptation pour des systèmes de freinage antiblocage (ABS) / contrôle de stabilité électronique (ESC), permettant une amélioration essentielle de la sécurité, au cours des trois prochaines années pour le véhicule à roues polyvalent à haute mobilité (HMMWV) de l’armée américaine. Le premier bon de livraison, dans le cadre du contrat de base de trois ans, inclura 10 millions de dollars pour livrer 1 200 kits d'adaptation ABS/ESC d’ici le mois d’août 2021. Un deuxième bon de livraison est attendu plus tard cette année pour augmenter les livraisons à environ 2 000 kits d'adaptation ABS/ESC au cours des 12 prochains mois.

Les données historiques présentées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) indiquent que l’utilisation de l’ABS et de l’ESC réduit le nombre de renversements mortels de 74 % et les chocs mortels de 45 %. L’attribution initiale d’aujourd’hui marque le début d’un contrat pluriannuel pour Ricardo Defense, qui vise à améliorer la sécurité et la préparation opérationnelle de la flotte de HMMWV sur le terrain pour les soldats américains et les opérateurs de HMMWV partout dans le monde.

Chet Gryczan, président de Ricardo Defense, a déclaré : « Il s’agit d’un jalon important et d’un bon exemple de l’engagement de Ricardo Defense à fournir des solutions pour relever les défis de taille auxquels sont confrontés nos clients et assurer la sécurité de nos hommes et de nos femmes en uniforme. En déployant ce système, nous sommes extrêmement fiers de contribuer à l’engagement de l’armée vis-à-vis de la sécurité aussi bien de nos soldats que des civils. »

Le HMMWV devrait rester dans la flotte de l’armée américaine jusqu’en 2050. En 2018, l’armée a rendu obligatoire l’installation d’un système ABS/ESC sur tous les nouveaux HMMWV sortant de la nouvelle chaîne de production de véhicules. Depuis le mois de juillet 2018, plus de 5 000 véhicules HMMWV, nouvellement produits ou remis en état, ont été livrés à l’armée américaine avec la technologie ABS/ESC de Ricardo. En 2019, l’armée a approvisionné le système de stock national avec des kits d'adaptation ABS/ESC de Ricardo en vue de moderniser des véhicules non pris en compte dans la nouvelle production ou le programme de remise en état. Cette double approche garantit que tous les HMMWV de la flotte permanente seront finalement équipés de la technologie de limitation des retournements ABS/ESC.

Un porte-parole de l’armée américaine, directeur produits dans le département Véhicules tactiques légers, a expliqué : « L’attribution du contrat pour des kits d'adaptation ABS/ESC est l’aboutissement de l’excellent travail de l’ensemble des parties, et constitue une étape cruciale de la fourniture de cette solution essentielle à la sécurité à notre flotte de HMMWV sur le terrain. Nous sommes extrêmement fiers de la collaboration entre l’armée et Ricardo Defense pour la fourniture d’une solution abordable et réalisable, qui permet de réduire significativement les incidents liés à une perte de contrôle et les incidents liés au retournement de véhicule, permettant au final de contribuer à sauver des vies. »

Red River Army Depot, en partenariat avec Ricardo Defense, effectuera les installations des kits d'adaptation ABS/ESC au Centre d’excellence industrielle et technique pour les véhicules tactiques à roues de l’armée situé à Texarkana, au Texas, et dans des sites régionaux à travers les États-Unis à partir de mars 2021.

FIN

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société de conseil en ingénierie, stratégie et environnement de calibre mondial, cotée à la bourse de Londres. Réputée pour son excellence en ingénierie depuis plus de 100 ans, son niveau d’expertise est exceptionnel dans l’offre de produits et de solutions de pointe intersectoriels et innovants, ce qui lui permet d’aider ses clients dans le monde entier à accroître leur efficacité, à générer de la croissance et à créer un avenir certain et plus sûr. Sa mission est claire : créer un monde paré pour l’avenir. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ricardo.com

À propos de Ricardo Defense, Inc

Ricardo Defense Inc. est une filiale de Ricardo fournissant de l’ingénierie système de grande valeur, des logiciels critiques, des constructions de véhicules et des produits essentiels à la sécurité au département américain de la Défense, ainsi qu’à des gouvernements et à des fournisseurs de l'industrie de la défense dans le monde entier. Ricardo Defense est un chef de file reconnu en matière d’intégration de systèmes complexes et de services de planification des acquisitions et de support de systèmes pour d’importants programmes de défense partout sur la planète.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.