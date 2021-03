SAN FRANCISCO e IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--Alorica, leader globale quanto a soluzioni per la gestione dell’esperienza del cliente (customer experience, CX), e Talkdesk®, Inc., il maggiore centro di contatto basato sul cloud per aziende innovative, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per la fornitura di soluzioni chiavi in mano per la gestione delle esperienze dei clienti.

